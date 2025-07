HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Flatexdegiro auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Flatexdegiro nach Zahlen zum zweiten Quartal von 23 auf 31,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem starken ersten Halbjahr habe der Online-Broker die Jahresziele erhöht, schrieb Simon Keller in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Das Unternehmen profitiere von Skaleneffekten, was der Produktivität zugutekomme./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2025 / 07:55 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2025 / 08:20 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 26,38EUR auf Tradegate (15. Juli 2025, 11:28 Uhr) gehandelt.