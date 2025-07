Potsdam (ots) - Die russische Regierung hat 2022 die ADR- und GDR-Programme für

russische Aktiengesellschaften eingestellt. Die russische Registerführung hat

nun die Zwangsumwandlung für Unternehmen der TCS Gruppe angekündigt. Betroffen

sind zunächst Anleger der MD Medical Group, der Etalon Group PLC und der CIAN

PLC. Seit mittlerweile drei Jahren unterstützt die Energiekanzlei Goldenstein

(https://www.goldenstein-kanzlei.de/leistungen/adr-gdr-umwandlung/) erfolgreich

hunderte Mandanten bei der Umwandlung von ADR bzw. GDR und erklärt, wie

betroffene Investoren jetzt handeln sollten.



Was sind Global Depositary Receipts (GDR)?





Global Depositary Receipts (GDR) sind genau wie auch American DepositaryReceipts (ADR) Finanzinstrumente, die es Anlegern ermöglichen, in ausländischeUnternehmen zu investieren, ohne die physischen Aktien direkt zu besitzen. DieseHinterlegungsscheine werden durch Depotbanken ausgegeben und repräsentieren einebestimmte Anzahl an Aktien eines Unternehmens. In Russland werden häufig GlobalDepositary Receipts (GDR) verwendet, die den internationalen Handel und denZugang zu ausländischen Kapitalmärkten ermöglichen.Warum wird eine Zwangsumwandlung der GDRs durchgeführt?Im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine im Jahr 2022 hat der Kremlweitreichende Finanzsanktionen erlassen. Unter anderem wurden sämtliche ADR- undGDR-Programme eingestellt. In der Folge wurden Investoren gezwungen, ihre ADRsund GDRs in russische Aktien umzuwandeln. Anlegern von Unternehmen der TCSGruppe, die ihre GDR bisher nicht umgewandelt haben, droht nun einZwangsverkauf, wenn sie die letzte Möglichkeit zur Umwandlung jetzt nichtnutzen. Namentlich betroffen sind Investoren der MD Medical Group, der EtalonGroup PLC und der CIAN PLC.Welche Fristen müssen betroffene GDR-Inhaber beachten?Zunächst wird der Beginn der Umwandlungsperiode mindestens drei Tage vor Beginndurch den russischen Registerführer angekündigt. Ab diesem Zeitpunkt läuft eine120-Tage-Frist, innerhalb derer der Umwandlungsantrag gestellt werden muss.Die Beantragung der Umwandlung ist komplex und bürokratisch. Unter anderem wirdfür die Beantragung eine notariell beglaubigte und vom Landgericht apostillierteVollmacht benötigt.Nach dem Eingang des Umwandlungsantrags wird der Antrag innerhalb von 20Werktagen von der russischen Registerführung geprüft. Sollte dem Antragstattgegeben werden, wird innerhalb von weiteren 30 Werktagen eine Gutschriftder Aktien durchgeführt.Nach der Einbuchung erhält der bisherige GDR-Inhaber Stammaktien und ist nunberechtigt, rückwirkend bis zu 3 Jahre die Auszahlung der Dividende zubeantragen.