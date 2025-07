Cathie Wood zockt: ARK Invest kauft diese Big-Tech-Aktie nach

Ebenfalls am 10. Juli trennte sich das Unternehmen von Robinhood -Aktien im Wert von 5,6 Millionen US-Dollar, und zwischen dem 10. und 11. Juli wurden zudem Roku -Anteile im Wert von 8,5 Millionen US-Dollar veräußert.

Daten von Cathiesark.com, die den Aktienbesitz und -handel der Investmentfirma verfolgen, zeigen, dass ARK Invest am 10. Juli Aktien von Coinbase im Wert von 6,3 Millionen Dollar verkauft hat.

Weitere größere Verkäufe in jüngster Zeit beinhalten: 1,8 Millionen Dollar des Elektroflugzeugherstellers Archer Aviation am 11. Juli sowie 8,3 Millionen Dollar des Zahlungsdienstleisters Square zwischen dem 9. und 10. Juli.

Diese größeren Verkäufe dienen dem Ziel mehr in Big-Tech zu investieren, besonders in Woods bekannten Lieblings-Wert: Tesla.

Denn trotz dieser massiven Verkäufe tätigte ARK Invest am 11. Juli einen großen Zukauf von Tesla-Aktien im Wert von 14,2 Millionen Dollar.

Aktuell ist Coinbase mit 881,4 Millionen US-Dollar die größte Einzelposition im ARK-Portfolio, gefolgt von Tesla mit 865,1 Millionen US-Dollar. An dritter Stelle liegt Roku mit 674,4 Millionen Dollar, danach folgt Robinhood mit 636,1 Millionen Dollar.

In einem Interview mit CNBC erklärte ARK-CEO Cathie Wood, dass sich die Aktienmärkte derzeit am Beginn eines starken Bullenmarkts befinden könnten. Zudem prognostizierte sie eine wirtschaftliche Erholung in den USA, sobald die US-Notenbank (Fed) mit Zinssenkungen beginne.

"Wir haben einen regelrechten Widerstandsmarsch durch die Sorgenmauer hinter uns. Viele haben erwartet, dass Zölle, geopolitische Konflikte und die Spannungen zwischen der Fed und dem Präsidenten die Märkte erschüttern würden."

Sie ist optimistisch: "Natürlich gab es Schwankungen, aber genau das sind für mich die widerstandsfähigsten Bullenmärkte – wenn die Märkte trotz aller Unsicherheit steigen. Das sendet ein klares Signal: Die Zinsen dürften bald sinken … wir bewegen uns von einer schleichenden Rezession in eine Erholungsphase."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion