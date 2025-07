Anleger nehmen Ergebnisziel von Thyssenkrupp Nucera gut auf

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den Aktien von Thyssenkrupp Nucera hat sich nach einer konkretisierten Ergebnisprognose des Unternehmens an der Börse eine positive Haltung durchgesetzt. Gegen Mittag legten die Anteile des Wasserstoffspezialisten um knapp vier Prozent auf 10,61 Euro zu. Nach zwei schwachen Tagen knüpften sie damit wieder an die Erholung der vergangenen Wochen an.

In dem bis Ende September laufenden Zwölfmonatszeitraum dürfte das Ebit nun zwischen minus 7 und plus 7 Millionen Euro liegen. Die Dortmunder hatten zuvor eine Bandbreite von minus 30 bis plus 5 Millionen Euro anvisiert. Die Konsensschätzung von Analysten liegt mit minus 5,6 Millionen Euro am unteren Rand der Spanne./bek/jha/