Bridge to Life stellt auf dem Welttransplantationskongress 2025 bahnbrechende Daten der klinischen 12-Monats-Studie zu HOPE vor

Entscheidende Erkenntnisse werden in der Plenarsitzung, in Vorträgen und im Symposium über die Leberkonservierung der nächsten Generation vorgestellt

CHICAGO, 15. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Bridge to Life Ltd., ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Organkonservierung und Perfusionstechnologie, gab heute die Präsentation wichtiger klinischer Daten auf dem Welttransplantationskongress 2025 (WTC) bekannt, dem gemeinsamen Kongress der American Society of Transplantation (AST), der American Society of Transplant Surgeons (ASTS) und der The Transplantation Society (TTS), der vom 2. bis 6. August 2025 in San Francisco stattfindet. Ein wichtiger Höhepunkt wird die Vorstellung der 12-Monats-Follow-up-Ergebnisse der entscheidenden Studie Bridge to HOPE sein, die die klinischen und wirtschaftlichen Auswirkungen der hypothermischen oxygenierten Perfusion (HOPE) bei Lebertransplantationen aufzeigen. Die Daten von Bridge to Life werden in mehreren mündlichen Präsentationen - einschließlich einer Plenarsitzung - und in brandaktuellen Abstracts vorgestellt, was die führende Rolle des Unternehmens bei der Förderung der Transplantationswissenschaft unterstreicht.