Unternehmen zweifeln an Investitionsoffensive der Bundesregierung

Köln (ots) -



- Unternehmen drücken beim Sondervermögen auf die Euphorie Bremse

- Nur ein Drittel hält Maßnahmen für ausreichend

- Bürokratieabbau als wichtiger Investitionsanreiz



Mehr als eine halbe Billion Euro will die Bundesregierung in Deutschlands

Zukunft investieren. Mit dem kreditfinanzierten Sondervermögen sollen

Infrastruktur, Digitalisierung und Klimaziele beschleunigt werden. Ein

Investitionssofortprogramm wurde in der vergangenen Woche nach dem Bundestag

auch durch den Bundesrat verabschiedet. Doch statt Aufbruchsstimmung herrscht in

der Wirtschaft vor allem Skepsis. "Den Unternehmen fehlt das Vertrauen in die

Umsetzung. Lediglich ein Viertel der Unternehmen hält das Sofortprogramm der

Bundesregierung für umsetzbar", sagt Frank Liebold, Country Director Deutschland

beim internationalen Kreditversicherer Atradius. Laut einer aktuellen Umfrage

des Kreditversicherers rechnen viele Unternehmen nicht mit einem spürbaren

Effekt auf ihre Investitionspläne und bezweifeln die Umsetzbarkeit des

Voraussetzung für ein Sondervermögen über 500 Milliarden Euro. Der in der

vergangenen Woche durch Bundestag und Bundesrat verabschiedete Gesetzentwurf für

ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des

Wirtschaftsstandorts Deutschland' soll wachstumswirkende Investitionen

anschieben und eine langfristige Entlastung und damit Planungssicherheit für

Unternehmen geben. Allein dieses Jahr sind bereits Ausgaben von insgesamt rund

37 Milliarden Euro vorgesehen. "Unternehmen hoffen vor allem auf eine Minderung

der Bürokratie- und Steuerlasten", erklärt Frank Liebold. Das geht aus einer

aktuellen Branchen-Umfrage von Atradius hervor. Demnach ist für knapp drei

Viertel der Unternehmen der Bürokratieabbau bei Planungs- und

Genehmigungsverfahren die wirksamste Maßnahme, um Investitionen im Unternehmen

anzuregen. Gefolgt von der Absenkung der Unternehmenssteuer ab 2028 (58 Prozent)

und Reformen zur Reduzierung der Energiekosten (52 Prozent). Auch steuerliche

Abschreibungen auf Ausrüstungsinvestitionen bis 2027 (44 Prozent) und der Ausbau

der digitalen Infrastruktur (43 Prozent) gelten als relevante Maßnahmen.

Deutlich weniger Wirkung erwarten die Befragten von der Förderung der

Elektromobilität (15 Prozent). Nach Einschätzung der Unternehmen, sollten die

Mittel aus dem Sondervermögen vor allem in klassische Infrastrukturprojekte wie

Verkehrswege, digitaler Ausbau und Wohnungsbau sowie in Bildung investiert

werden.



Unsicherheit bleibt - trotz Rekordsummen



