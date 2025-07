Yabx bringt weltweit erste Gen AI Voice Engine auf den Markt, um das Finanzwissen in Schwellenländern zu fördern

In Märkten, in denen Millionen von Menschen zum ersten Mal Zugang zu formellen Krediten haben, besteht die größte Herausforderung nicht nur in der Rückzahlung von Krediten, sondern auch darin, den Menschen zu helfen, Kredite zu verstehen. Von den Rückzahlungsbedingungen bis hin zu den Zinssätzen und der verantwortungsvollen Kreditaufnahme – ein Mangel an kontextbezogener Aufklärung vergrößert weiterhin die Kluft zwischen Zugang und Handlungsfähigkeit.

Um dieses Problem zu lösen, hat Yabx eine generative KI-Sprachlösung entwickelt, die über die reine Forderungseintreibung hinausgeht. Die KI ist darauf trainiert, in natürlicher, lokalisierter Sprache zu kommunizieren, und führt sinnvolle Gespräche mit Kreditnehmerinnen und -nehmern – sie erklärt finanzielle Bedingungen, geht auf Rückzahlungsängste ein und führt die Nutzerinnen und Nutzer mit Einfühlungsvermögen und Klarheit durch ihre Kreditreise.

„Das Inkasso ist ein nachgelagertes Problem. Das eigentliche Problem ist die Bildung", so George Thomas, Chief Risk Officer bei Yabx. „Wir nutzen generative KI nicht nur, um Kreditnehmerinnen und -nehmer anzurufen, sondern auch, um sie aufzuklären – skalierbar und mit Anstand."

Die wichtigsten Merkmale der Yabx AI-Driven Financial Literacy Engine:

Konversationelles Lernen : KI erklärt Kreditbedingungen, Rückzahlungspläne und finanzielle Verpflichtungen in der Sprache und dem Tonfall der Kreditnehmerin bzw. des Kreditnehmers.

: KI erklärt Kreditbedingungen, Rückzahlungspläne und finanzielle Verpflichtungen in der Sprache und dem Tonfall der Kreditnehmerin bzw. des Kreditnehmers. Absichtsbasierte Gespräche : Erkennung von Verwirrung, Rückzahlungsabsichten oder Notlagen in Echtzeit, so dass die KI ihre Reaktion entsprechend anpassen kann.

: Erkennung von Verwirrung, Rückzahlungsabsichten oder Notlagen in Echtzeit, so dass die KI ihre Reaktion entsprechend anpassen kann. Skalierbare Finanzbildung : Tausende von Kreditnehmerinnen und -nehmern können gleichzeitig angesprochen werden, so dass eine persönliche Finanzberatung rund um die Uhr möglich ist.

: Tausende von Kreditnehmerinnen und -nehmern können gleichzeitig angesprochen werden, so dass eine persönliche Finanzberatung rund um die Uhr möglich ist. Respektvolle Interaktionen : Menschenähnliche Stimmen und lokalisierte Skripte verringern das Stigma und die Ängste, die oft mit der Kommunikation über Schulden verbunden sind.

: Menschenähnliche Stimmen und lokalisierte Skripte verringern das Stigma und die Ängste, die oft mit der Kommunikation über Schulden verbunden sind. Praktische Einblicke für Kreditgeber: Die Institute erhalten Dashboards zum Verhalten, um das Verständnis und das Engagement der Kreditnehmerinnen und -nehmer zu verfolgen.

Der Schritt von Yabx signalisiert einen Wandel in der Art und Weise, wie Fintechs in den Schwellenländern die Kundenerfahrung angehen – nicht als Transaktionsprozess, sondern als eine Bildungsreise. Durch die Einbettung von Finanzwissen in jede Interaktion mit Kreditnehmerinnen und -nehmern hilft Yabx Institutionen, langfristiges Vertrauen aufzubauen, das Rückzahlungsverhalten zu verbessern und echte finanzielle Inklusion zu ermöglichen.

Da das Kredit-Ökosystem immer komplexer wird, könnten Tools wie die Gen AI Voice Engine zu einer wichtigen Infrastruktur werden, die nicht nur den Zugang zu Kapital, sondern auch das Verständnis dafür demokratisiert.

