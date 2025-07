Die Internationale Austauschwoche „Chancen in China - Bunte Welt" wurde in Zunyi in der Provinz Guizhou eröffnet.

ZUNYI, China, 15. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Am 15. Juli wurde die Internationale Austauschwoche „Chancen in China – Bunte Welt" in Zunyi in der Provinz Guizhou eröffnet. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Mit einem hohen Maß an Öffnung die hochwertige Entwicklung charakteristischer Industrien fördern". Über 200 Teilnehmende aus mehr als 30 Ländern – darunter in China akkreditierte Diplomaten, in- und ausländische Experten und Wissenschaftler, ausländische Blogger, Studierende sowie Unternehmensvertreter – kamen in Guizhou zusammen, um die industrielle Entwicklung der Provinz kennenzulernen.

David Blair, stellvertretender Direktor und Senior Economist von Center for China and Globalization (CCG), erklärte, eine bunte Welt brauche breit angelegte, lokal verankerte Entwicklungsmodelle, damit der Wohlstand allen Regionen und Gesellschaftsgruppen zugutekommt. Er ist der Ansicht, dass China in seiner Transformation bereits große Fortschritte erzielt hat. Mit politischer Unterstützung könne Zunyi zu einem Vorzeigemodell werden, in dem die Vielfalt der lokalen Produktivität und Strategien für gemeinsamen Wohlstand ein gutes Leben ermöglichen.