Warum der Arbeitsmarkt nicht das Problem ist - sondern die internationale Strategie (FOTO)

Köln (ots) - Pflegeeinrichtungen schlagen Alarm: Überall fehlen Fachkräfte,

Bewerbungen bleiben aus, Dienste werden knapp besetzt, Pflegekräfte wandern ab.

Doch entgegen der weit verbreiteten Ansicht liegt die Ursache nicht

ausschließlich in einem leer gefegten Arbeitsmarkt. Vielmehr zeigt sich, dass es

oft an klaren Konzepten fehlt, um gezielt ausländische Fachkräfte zu gewinnen,

nachhaltig einzuarbeiten und langfristig zu binden.



Gute Leute gibt es im In- und Ausland. Aber sie kommen nur dorthin, wo

Strukturen stimmen, Führung funktioniert und Integration ernst genommen wird -

sprachlich, kulturell und im Alltag. Dieser Beitrag richtet sich bewusst an

Verantwortliche, die mehr suchen als kurzfristige Werbekampagnen oder

Social-Recruiting-Versprechen. Er verrät, warum professionelle Strategien für

internationales Recruiting, langfristige Bindung und Teamkultur entscheidend

sind, um Personal zu halten und wie Einrichtungen so auch in herausfordernden

Regionen erfolgreich ausländische Fachkräfte integrieren können.









Um internationale Pflegekräfte erfolgreich zu gewinnen und zu binden, ist es

wichtig, ein ganzheitliches Konzept zu entwickeln, das mehr umfasst als nur das

Recruiting. Eine kluge Strategie reicht vom Bewerbermanagement über das

Onboarding bis zur Sicherstellung der Mitarbeiterzufriedenheit.



Um geeignete Bewerber anzusprechen und auszuwählen, ist es hilfreich, die

gewünschten Qualifikationen, Fähigkeiten und Eigenschaften im Anforderungsprofil

festzulegen und eingehende Bewerbungen genau zu prüfen. Dabei kommt es neben

fachlichen Skills auch auf sprachliche und kommunikative Kompetenzen sowie

Belastbarkeit und Motivation der Kandidaten an. Die kulturelle Eignung ist ein

weiterer Faktor, den es zu berücksichtigen gilt. Zudem hilft es, die

Vorstellungen beider Seiten klar zu kommunizieren und zu prüfen, ob man als

Arbeitgeber individuelle Wünsche der Kandidaten erfüllen kann.



Gezielte Einbindung ab dem ersten Tag



Das Onboarding dient dazu, neuen Mitarbeitenden fachlich und menschlich einen

gelungenen Start zu ermöglichen. Fachkräfte, die vom ersten Tag an gut in

Abläufe eingebunden werden, sind zufriedener. Auch ermöglicht eine gezielte

Einarbeitung ihnen, frühzeitig gute Leistungen zu erbringen. Sinnvolle

Bestandteile des Onboardings sind beispielsweise Patenschafts- und

Mentorenprogramme. Hierbei stellt die Einrichtung der neuen Pflegekraft einen

festen Ansprechpartner zur Seite, der Fragen beantwortet und den Einstieg

auszuwählen. Es ist ratsam, hierbei kulturell sensible Personen als Mentoren





