NRW-Kommunen erhalten digitale Unterstützung beim E-Scooter-Management (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- NRW.Mobidrom GmbH stellt neuen Zonenmanager vor

- Anwendung erleichtert Umgang mit neuen Anforderungen des

Bundesverkehrsministeriums



E-Scooter sind vielerorts ein fester Bestandteil des Stadtbilds und des

Mobilitätsmixes. Die geplante Verschärfung der Regeln für das Parken von

E-Scootern sorgt daher aktuell bundesweit für Diskussionen. Während private

E-Scooter weiterhin auf Gehwegen abgestellt werden dürfen, sollen kommerzielle

Sharing-Dienste ihre Fahrzeuge künftig nur noch auf von Kommunen festgelegten

Flächen oder Stationen abstellen. Das Bundesverkehrsministerium betont dabei die

zunehmende Verantwortung der Städte und Gemeinden, vor Ort individuelle

Abstellkonzepte zu erarbeiten und umzusetzen. Dies geht aus dem

Referentenentwurf zur Novelle der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung hervor.





Neues Angebot auf Basis der MOBIDROM DatenplattformUm Kommunen und Sharing-Dienste bei der geordneten Einbindung in denöffentlichen Raum zu unterstützen, hat die Landesagentur für MobilitätsdatenNRW.Mobidrom GmbH den MOBIDROM Zonenmanager entwickelt und nun öffentlichvorgestellt. Damit das Abstellen geordnet und sicher erfolgt, benötigen Kommunenpraktikable und abgestimmte Lösungen. Der Zonenmanager hilft konkret dabei,diese Anforderungen umzusetzen.Mit dem browserbasierten Tool können Kommunen selbstständig festlegen, woE-Scooter abgestellt werden dürfen und wo nicht. Diese Zonen werden direkt inder Anwendung digital erfasst, verwaltet und in einem einheitlichen,maschinenlesbaren Format bereitgestellt. Dadurch erhalten alle in der Kommuneaktiven E-Scooter-Dienste auf Knopfdruck die für sie relevanten Informationen.Ein zentrales Merkmal des Zonenmanagers ist der integrierte Austausch. Kommunenund Sharing-Dienste können innerhalb der Anwendung direkt miteinanderkommunizieren, um einzelne Zonen zu diskutieren und gemeinsam abzustimmen. Dasvereinfacht die Zusammenarbeit erheblich. Statt analoger Karten, E-Mails undAbstimmungen auf Papier funktioniert die Steuerung damit klar, transparent undin Echtzeit. So lassen sich Missverständnisse vermeiden sowie Zeit und Kostensparen.E-Scooter-Dienste können die Zonen anschließend mit minimalem Aufwand in ihreSysteme integrieren. So lassen sich kommunale Vorgaben einfach umsetzen und indie Apps der Dienste einbinden. Städte wie Duisburg und Essen nutzen denZonenmanager bereits, um das E-Scooter-Parken effizienter zu steuern. Dazu SvenLange, Leiter der Verkehrsbehörde der Stadt Essen: "Der Zonenmanager ermöglichtuns, Flächen für Sharing-Angebote direkt mit unseren Partnern abzustimmen unddigital auszutauschen." Das soll nicht nur für mehr Ordnung im Straßenbild