RBC stuft RIO TINTO auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto nach dem angekündigten Führungswechsel mit einem Kursziel von 4700 Pence auf "Sector Perform" belassen. Der Bergbaukonzern berufe mit Simon Trott erstmals seit zehn Jahren wieder einen Australier an die Managementspitze, schrieb Ben Davis am Dienstag. Der Analyst sprach von einer Überraschung, da zuvor Medien berichtet hätten, der Vorstand suche jemanden mit Fokus auf Kostenkontrolle. Trott ist derzeit Chef der Eisenerzsparte, wo laut Davis die Kosten unter Kontrolle gebracht werden müssten, um die Lücke zum Konkurrenten BHP zu schließen./rob/ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2025 / 03:52 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2025 / 03:52 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 51,14EUR auf Tradegate (15. Juli 2025, 12:51 Uhr) gehandelt.





