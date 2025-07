BlackRock knackt 12-Billionen-Marke – und setzt voll auf diesen Markt

Der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock hat im zweiten Quartal 2025 ein neues Rekordniveau erreicht: Das verwaltete Vermögen (Assets under Management, AuM) schnellte um 18 Prozent hoch auf den neuen Rekordstand von 12,53 Billionen US-Dollar. Getragen wurde der Anstieg von einem Börsenboom, positiven Währungseffekten und einem Zufluss von 68 Milliarden US-Dollar frischem Kapital.

Zwar lag der Nettozufluss in langfristige Investments belastet durch einen Einzelabzug in Höhe von 52 Milliarden US-Dollar durch einen institutionellen Kunden etwas unter den Analystenerwartungen, doch in Summe wuchs BlackRocks Geschäft in fast allen Bereichen. Besonders gefragt waren ETFs (+85 Milliarden US-Dollar) und Cash-Produkte, während Fixed Income aufgrund der Unruhe am US-Anleihemarkt leichte Abflüsse verzeichnete.