Politische Risiken als Trading-Chance? (FOTO)

Graz (ots) - Krisen, Korruption, Währungsschwankungen - Investments in

Schwellenländer gelten als riskant. Doch genau diese Unsicherheiten machen die

Märkte für viele Trader besonders spannend: Politische Umbrüche, Wahlen oder

Unruhen können kurzfristig starke Bewegungen auslösen und damit Chancen für

mutige Anleger eröffnen.



Wo andere Panik sehen, wittern erfahrene Trader Potenzial. Schwellenländer sind

ein Spiel mit dem Risiko, aber auch mit der Aussicht auf hohe Gewinne. In diesem

Beitrag erfahren Sie, welche politischen Ereignisse die Märkte bewegen, wie

Trader sie gezielt nutzen - und warum es in solchen Situationen auf fundierte

Analyse ankommt, statt einfach nur ins Blaue hinein zu handeln.









Typisch für Schwellenländer sind die starken Auswirkungen politischer

Entscheidungen auf Aktienmärkte und den Währungskurs. Das ist zum Beispiel bei

der türkischen Lira zu beobachten, die extrem an Wert verloren hat. Passiert

dies, sind häufig strukturelle Schwächen und der Versuch von politischer Seite,

Einfluss auf die Geldpolitik zu nehmen, die verantwortlichen Auslöser. Auch eine

instabile Unabhängigkeit der Notenbank und ein sinkendes Vertrauen globaler

Investoren haben eine Abwertung der Währung zur Folge. Erfahrene Trader wissen,

dass sie genau hinschauen sollten, um Chancen und Einstiegspunkte gezielt zu

erkennen.



Wie lassen sich Schwankungen von Währungen nutzen?



Die Wechselbeziehung zwischen lokaler Währung und sicheren

US-Dollar ist ein entscheidender Faktor des aktiven Handels, zu dem unter

anderem das Swing- oder Daytrading zählt. Das Beispiel der türkischen Lira

zeigt, wie sich dabei vorgehen lässt. Ist etwa abzusehen, dass politische

Unsicherheiten und Inflation verstärkt werden, nutzen kluge Trader sogenannte

Short-Setups, mit denen die Währung gegenüber dem US-Dollar abgewertet wird.

Long-Setups hingegen sind die richtige Strategie bei positiven Nachrichten wie

einer Zinserhöhung, Hilfsprogrammen oder wenn kurzfristige Investitionen

getätigt werden sollen.



Neben der Korrelation mit dem US-Dollar sind die Beziehungen mit Rohstoffpreisen

von Belang, da sie sich auf die Entwicklung der Währung auswirken. Generell gilt

es, flexibel auf die Marktentwicklungen und Nachrichten zu reagieren und nicht

langfristig eine starre Strategie zu verfolgen. Wichtiger ist es, sich immer

wieder neu anpassen zu können.



Wann kann man von psychologischen Effekten auf dem Markt profitieren?



Krisen und Unsicherheiten lösen - gerade bei unerfahrenen Tradern - häufig

Panikreaktionen aus, beispielsweise kurzfristige Verkäufe. Wer diese Reaktionen

kennt und mit Voraussicht handelt, kann hiervon profitieren, da solche Phasen

Möglichkeiten für den Einstieg oder das Eindecken von Short-Positionen bieten.



Es ist möglich, die entstehende Liquidität zu nutzen, da von Ängsten geprägte

Phasen hohe Volumina zur Folge haben. Positionen lassen sich hier schneller ab-

oder aufbauen. Zudem sind Widerstands- und Unterstützungsniveaus in solchen

Zeiten wichtig, denn sie schaffen eine Orientierung. Es empfiehlt sich somit,

die Techniken des Marktes zu berücksichtigen. Zudem sollte immer bedacht werden,

dass politische Ereignisse zwar als Auslöser von Unsicherheiten fungieren, der

Markt jedoch vielschichtiger und komplexer ist und von mehreren Dingen

beeinflusst wird. Erwartungen, Kapitalströme im Land sowie eventuelle Eingriffe

von multilateralen Institutionen und Zentralbanken wirken sich ebenfalls auf die

Marktentwicklungen aus.



Erkennen, wann die Chancen größer als das Risiko ist



Generell gilt, zunächst fundiert zu analysieren, um das Verlustrisiko so niedrig

wie möglich zu halten. Schwellenländer senden oftmals Fehlsignale aus und gelten

als volatil. Daher kommt es auf ein durchdachtes Risikomanagement und eine

transparente Trading-Strategie an. Trader, die wissen, wie sie Dynamiken auf

politischer Seite sowie strukturelle Unsicherheiten von Schwellenländern

einzuschätzen haben, sind erfolgreicher und erwirtschaften dadurch gerade in

unsicheren Zeiten hohe Gewinne, wenn sie wissen, wie sie diese Faktoren in einen

gezielten Handelsplan einspeisen.



Über Thomas Wabnig:



Thomas Wabnig ist der Gründer von Smart Trading Gains und erfahrener

Trading-Experte. Er unterstützt andere Menschen dabei, in kurzer Zeit zu

erfolgreichen Tradern zu werden. Dabei kennt er die Tücken sowie

Erfolgsstrategien des Marktes und lehrt seinen Teilnehmern mithilfe einer

Kombination aus Theorie und Praxis das Trading-Handwerk aufgrund des blanken

Kerzenchartes. Mehr Informationen unter: https://www.smarttradinggains.at/



Pressekontakt:



Smart Trading Gains e.U.

Vertreten durch: Thomas Wabnig

https://www.smarttradinggains.at/

mailto:support@smarttradinggains.at



Pressekontakt:

Ruben Schäfer

E-Mail: mailto:redaktion@dcfverlag.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175383/6076988

OTS: Smart Trading Gains e.U.







Welchen Einfluss üben politische Entscheidungen auf Investmentchancen aus?Typisch für Schwellenländer sind die starken Auswirkungen politischerEntscheidungen auf Aktienmärkte und den Währungskurs. Das ist zum Beispiel beider türkischen Lira zu beobachten, die extrem an Wert verloren hat. Passiertdies, sind häufig strukturelle Schwächen und der Versuch von politischer Seite,Einfluss auf die Geldpolitik zu nehmen, die verantwortlichen Auslöser. Auch eineinstabile Unabhängigkeit der Notenbank und ein sinkendes Vertrauen globalerInvestoren haben eine Abwertung der Währung zur Folge. Erfahrene Trader wissen,dass sie genau hinschauen sollten, um Chancen und Einstiegspunkte gezielt zuerkennen.Wie lassen sich Schwankungen von Währungen nutzen?Die Wechselbeziehung zwischen lokaler Währung und sicheren Devisen wie etwa demUS-Dollar ist ein entscheidender Faktor des aktiven Handels, zu dem unteranderem das Swing- oder Daytrading zählt. Das Beispiel der türkischen Lirazeigt, wie sich dabei vorgehen lässt. Ist etwa abzusehen, dass politischeUnsicherheiten und Inflation verstärkt werden, nutzen kluge Trader sogenannteShort-Setups, mit denen die Währung gegenüber dem US-Dollar abgewertet wird.Long-Setups hingegen sind die richtige Strategie bei positiven Nachrichten wieeiner Zinserhöhung, Hilfsprogrammen oder wenn kurzfristige Investitionengetätigt werden sollen.Neben der Korrelation mit dem US-Dollar sind die Beziehungen mit Rohstoffpreisenvon Belang, da sie sich auf die Entwicklung der Währung auswirken. Generell giltes, flexibel auf die Marktentwicklungen und Nachrichten zu reagieren und nichtlangfristig eine starre Strategie zu verfolgen. Wichtiger ist es, sich immerwieder neu anpassen zu können.Wann kann man von psychologischen Effekten auf dem Markt profitieren?Krisen und Unsicherheiten lösen - gerade bei unerfahrenen Tradern - häufigPanikreaktionen aus, beispielsweise kurzfristige Verkäufe. Wer diese Reaktionenkennt und mit Voraussicht handelt, kann hiervon profitieren, da solche PhasenMöglichkeiten für den Einstieg oder das Eindecken von Short-Positionen bieten.Es ist möglich, die entstehende Liquidität zu nutzen, da von Ängsten geprägtePhasen hohe Volumina zur Folge haben. Positionen lassen sich hier schneller ab-oder aufbauen. Zudem sind Widerstands- und Unterstützungsniveaus in solchenZeiten wichtig, denn sie schaffen eine Orientierung. Es empfiehlt sich somit,die Techniken des Marktes zu berücksichtigen. Zudem sollte immer bedacht werden,dass politische Ereignisse zwar als Auslöser von Unsicherheiten fungieren, derMarkt jedoch vielschichtiger und komplexer ist und von mehreren Dingenbeeinflusst wird. Erwartungen, Kapitalströme im Land sowie eventuelle Eingriffevon multilateralen Institutionen und Zentralbanken wirken sich ebenfalls auf dieMarktentwicklungen aus.Erkennen, wann die Chancen größer als das Risiko istGenerell gilt, zunächst fundiert zu analysieren, um das Verlustrisiko so niedrigwie möglich zu halten. Schwellenländer senden oftmals Fehlsignale aus und geltenals volatil. Daher kommt es auf ein durchdachtes Risikomanagement und einetransparente Trading-Strategie an. Trader, die wissen, wie sie Dynamiken aufpolitischer Seite sowie strukturelle Unsicherheiten von Schwellenländerneinzuschätzen haben, sind erfolgreicher und erwirtschaften dadurch gerade inunsicheren Zeiten hohe Gewinne, wenn sie wissen, wie sie diese Faktoren in einengezielten Handelsplan einspeisen.Über Thomas Wabnig:Thomas Wabnig ist der Gründer von Smart Trading Gains und erfahrenerTrading-Experte. Er unterstützt andere Menschen dabei, in kurzer Zeit zuerfolgreichen Tradern zu werden. Dabei kennt er die Tücken sowieErfolgsstrategien des Marktes und lehrt seinen Teilnehmern mithilfe einerKombination aus Theorie und Praxis das Trading-Handwerk aufgrund des blankenKerzenchartes. Mehr Informationen unter: https://www.smarttradinggains.at/Pressekontakt:Smart Trading Gains e.U.Vertreten durch: Thomas Wabnighttps://www.smarttradinggains.at/mailto:support@smarttradinggains.atPressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: mailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/175383/6076988OTS: Smart Trading Gains e.U.