Warburg Bank initiiert Verteidigungsfonds

Hamburg (ots) -



- Mit dem European Defence Equity Fund partizipieren Anlegende am europäischen

Verteidigungssektor

- Aktives Management und breite Diversifikation über die gesamte

Wertschöpfungskette sorgen für attraktive Wachstumschancen



Die unabhängige Privatbank M.M.Warburg & CO initiiert einen Themenfonds: Mit dem

European Defence Equity Fund (WKN: I-Tranche A40X8U; R-Tranche A40X8V)

investieren Anlegende in europäische Unternehmen aus der Verteidigungsbranche

sowie damit verbundene Sektoren wie Logistik und Infrastruktur. Das

Zielportfolio umfasst etwa 40 bis 50 Titel, die nach klar definierten Kriterien

ausgewählt werden.









Die Kriege in Europa und Nahost, Angriffe auf kritische Infrastrukturen sowie

zunehmende Cyberangriffe haben die globale Sicherheitslage fundamental

verändert. Gleichzeitig verschieben sich traditionelle Allianzen, was

Investitionen in die Verteidigung Europas zu einer gesellschaftlichen

Notwendigkeit macht. "Die aktuellen geopolitischen Entwicklungen haben uns vor

Augen geführt, dass Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit keine

Selbstverständlichkeit sind", erklärt Stephan Schrameier, Vorstand von

M.M.Warburg & CO. "Mit dem European Defence Equity Fund ermöglichen wir privaten

und institutionellen Anlegenden, von der notwendigen Stärkung der europäischen

Verteidigungsfähigkeit und somit von einem strukturellen Wachstumsmarkt zu

profitieren - unabhängig davon, ob sie Warburg-Kunde sind oder nicht." Die

Privatbank bietet mit dem European Defence Equity Fund als Publikumsfonds einem

breiten Anlegerkreis Zugang zu ihrer Expertise im Portfolio-Management.



Politische Unterstützung schafft langfristige Planungssicherheit



Die neue Bundesregierung hat die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit und

Infrastruktur zu einem zentralen Ziel erklärt. Kreditfinanzierte Investitionen

in Verteidigung und Sicherheit sind nun durch die Lockerung der Schuldenbremse

möglich. Parallel dazu mobilisiert die EU unter dem Motto "ReARM Europe" mehr

als 800 Milliarden Euro für die Verteidigung. Das übergeordnete Ziel ist die

Reduzierung von Abhängigkeiten, um Europas Resilienz zu stärken und europäische

Werte wie Demokratie, Menschenrechte und Solidarität zu bewahren. "Die jüngsten

politischen Entscheidungen schaffen langfristige, planbare Umsätze für unsere

Portfoliounternehmen. Wir sprechen hier von strukturellem Wachstum, nicht von

einem kurzfristigen Trend", ist Michel Hoffmann, Portfoliomanager des European

Defence Equity Funds, überzeugt.



Diversifiziertes Portfolio mit ethischen Grundsätzen



Im Unterschied zu vielen bestehenden Produkten zeichnet sich der European





