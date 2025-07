JPMorgan Chase übertrifft Erwartungen, aber . . .

Trotz dieser positiven Ergebnisse fiel der Gewinn der US-Bank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 17,4 Prozent auf 14,9 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 5,24 US-Dollar je Aktie. Im zweiten Quartal 2024 hatte der Gewinn noch bei 18,15 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 6,12 US-Dollar je Aktie gelegen. Allerdings hatte JPMorgan damals noch von einem Gewinn in Höhe von 7,9 Milliarden US-Dollar durch den Verkauf von Visa-Aktien profitiert.

In einer Erklärung sagte CEO Jamie Dimon, die US-Wirtschaft sei im vergangenen Quartal widerstandsfähig geblieben. Er hob hervor, dass die Finalisierung der Steuerreform und mögliche Deregulierung positive Aussichten für die Wirtschaft böten. Gleichzeitig warnte Dimon jedoch vor erheblichen Risiken wie Zöllen, Handelsunsicherheiten, geopolitischen Spannungen, hohen Haushaltsdefiziten und hohen Vermögenspreisen.

Die Ergebnisse von JPMorgan setzen die positive Entwicklung in der Finanzbranche fort. Dies wird auch von Wettbewerbern wie Citigroup und Wells Fargo erwartet. Diese Banken werden ebenfalls am Dienstag ihre Quartalszahlen veröffentlichen, gefolgt von Goldman Sachs, Bank of America und Morgan Stanley.

Dimon betonte jedoch, dass trotz des anhaltenden Wirtschaftswachstums und der stabilen Marktbedingungen bedeutende Unsicherheiten bestünden. Diese würden durch geopolitische Instabilitäten und die Ungewissheit im internationalen Handel ausgelöst. Diese Faktoren könnten die wirtschaftliche Stabilität und die Finanzmärkte potenziell beeinträchtigen.

Im vorbörslichen Handel an der New York Stock Exchange (NYSE) verlor die Aktie leicht an Wert und fiel um 0,4 Prozent auf 287,57 US-Dollar.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion