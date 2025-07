Deka-S-Finanzklima Aufschwungshoffnung liegt in Deutschland in der Luft Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist nach Einschätzung der Sparkassen-Vorstände trotz des anhaltenden Zollkonflikts mit den USA so gut wie lange nicht mehr. Ein Grund für die bessere Laune seien die Ausgabenpläne der neuen Bundesregierung. …