Kryptowährungen geben nach: Gewinnmitnahmen bremsen Rekordrallye vorerst!

Nach einer mehrtägigen Rekordrallye gerät der Kryptomarkt heute deutlich unter Druck. Angeführt von Bitcoin, das am Montag noch ein neues Allzeithoch bei 123.000 US-Dollar markierte, verzeichneten fast alle großen Kryptowährungen am Dienstag spürbare Kursverluste. Auslöser ist eine breite Welle an Gewinnmitnahmen – insbesondere durch langfristige Investoren.

Der Bitcoin-Kurs fällt aktuell um rund 4,7 Prozent auf 116.664 US-Dollar. Zwischenzeitlich notierte die Kryptowährung sogar unter der Marke von 116.000 US-Dollar. Ethereum verliert 2,12 Prozent und wird wieder unterhalb von 3.000 US-Dollar gehandelt. XRP rutschte um 3,5 Prozent auf 2,83 US-Dollar ab, während Solana mit einem Rückgang um 4,7 Prozent auf 158,70 US-Dollar ebenfalls deutlich unter Druck steht. Der größte Verlierer der etabliertesten Kryptowährungen ist Dogecoin, der 7,7 Prozent einbüßt und nun bei 0,19 US-Dollar notiert.