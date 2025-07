AATec Medical und Northway Biotech geben Partnerschaft zur Entwicklung eines industriellen Herstellungsverfahrens für ATL-105 zur Behandlung von Lungenerkrankungen bekannt

VILNIUS, LITAUEN / ACCESS Newswire / 15. Juli 2025 / AATec Medical GmbH („AATec“), ein Biotechnologieunternehmen, das eine aus mehreren Produkten bestehende Plattform für die Behandlung von Atemwegserkrankungen entwickelt, und Northway Biotech („Northway Biotech“ oder „NBT“), eine international tätige Auftragsentwicklungs- und Auftragsherstellungsorganisation (CDMO), haben heute eine Partnerschaft mit dem Ziel der Entwicklung eines Herstellungs- und Analyseverfahrens für AATecs Leitprodukt ATL-105 angekündigt. ATL-105 ist ein proprietäres Therapeutikum zur Inhalation mit einem rekombinanten Alpha-1-Antitrypsin als Grundlage (AAT), das in der Behandlung von Bronchiektasen, die nicht durch eine zystische Fibrose bedingt sind (Non-CF-Bronchiektasen, NCFB), zum Einsatz kommen soll.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Northway Biotech sein Know-how auf dem Gebiet der Biologikaherstellung einbringen, um das Produktionsverfahren für ATL-105 mit Hilfe des Expressionssystems Pichia pastoris (Hefeart) zu entwickeln und weiter auszubauen.

„Über diese Partnerschaft etablieren wir ein solides und skalierbares Herstellungsverfahren für ATL-105 und legen damit den Grundstein für einen Wirkstoff in konsistenter Qualität für die klinische Entwicklung und kommerzielle Verwendung“, erklärt Dr. Rüdiger Jankowsky, Mitbegründer und CEO von AATec., und fügt hinzu: „ATL-105 steht für eine neue Generation von inhalativen Biologika, die proteasehemmende, antiinflammatorische und antiinfektiöse Eigenschaften in einem Molekül vereinen. Die direkte Verabreichung des Wirkstoffs in die Lunge ermöglicht eine rasche, gezielte Wirkung bei minimaler systemischer Exposition. Wir sind der Meinung, dass ATL-105 die Behandlung von Atemwegserkrankungen mit hohem medizinischem Bedarf, wie z. B. Non-CF-Bronchiektasen, neu definieren kann.“