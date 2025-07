Microsoft, Amazon, Allianz und Daimler Truck – Die Analystenstimmen des Tages

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 600 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Brent Thill beschäftigte sich in seiner am Dienstag vorliegenden Auswertung mit einer Befragung von Entscheidungsträgern bei 40 Großkunden. Er ist nun etwas optimistischer für Microsoft 365 Copilot und sieht den US-Konzern als großen KI-Gewinner. Die Aktien stehen auf der "Franchise Pick"-Favoritenliste von Jefferies.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Daimler Truck von 40 auf 41 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Quartalszahlen Anfang August dürften weitgehend im Rahmen der Erwartungen liegen, schrieb Hemal Bhundia am Dienstag in seinem Ausblick. Die Kursreaktion werde wohl von Kommentaren zum Nordamerikageschäft und dem weiteren Jahresverlauf bestimmt werden.

Jefferies stuft Amazon auf "Buy"

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon mit einem Kursziel von 255 US-Dollar auf "Buy" belassen. Amazon sei der Konkurrenz bei Automatisierung und KI in praktisch jedem Aspekt voraus, schrieb Brent Thill in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu einem Gespräch mit einem Logistikexperten. Zölle sorgten jedoch weiter für Unsicherheit und könnten das Geschäft bremsen.

UBS hebt das Kursziel für Allianz an

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Allianz von 335 auf 345 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Kleine Unterschiede könnten fortan eine große Wirkung haben, schrieb Will Hardcastle in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse der europäischen Versicherungsbranche. Sein Favorit unter den Multiline-Assekuranzen bleibt Axa, am schwächsten schätzt er Zurich ein. Mit Blick auf die spezifischen Kursfaktoren sieht er die Allianz eher schwächeln. Die Münchner stünden gut, sofern bei der Vermögensverwaltung alles passe. Mit seiner Schätzung für das verwaltete Vermögen liegt Hardcastle für 2026 allerdings rund 5 Prozent unter dem Konsens.

