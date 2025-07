Ad Alliance launcht RTL+ Channel Sponsoring und Sponsored Video-Podcast in Mezzo Mix x RTL+ Kampagne

Köln (ots) - Unverschämt gut - Dein Guilty Pleasure : Unter diesem Motto feiern

Als "Home of Reality" bietet RTL+ mit Formaten wie "Temptation Island", "Are YouThe One" oder "Ex On The Beach" eine Vielzahl erfolgreicher Reality-Shows. Diesewerden in einer eigenen Reality-Themenwelt gebündelt. Darüber hinaus könnenNutzer:innen auch in weitere kuratierte Content-Highlights eintauchen - vonFamilie und True Crime bis hin zu Romantik oder Sommerkino, passend zu ihrenInteressen und Lieblingsgenres. Werbetreibenden bietet das neue RTL+ ChannelSponsoring die perfekte Bühne, um ihre Marke prominent, redaktionsnah undemotional aufgeladen in diesen Themenwelten zu präsentieren.Die Markeninszenierung erfolgt dabei sowohl in der jeweiligen Themenwelt alsauch sichtbar auf RTL+ selbst. Das Kundenlogo mit ergänzender Werbebotschaftwird im Header der Themenwelt, in nativen Teasern, sowie im Video-Umfeld alsContent Frame eingebunden. Die Kombination aus Video- und Native-Bestandteilenbietet neben hoher Sichtbarkeit auch eine gezielte Zielgruppenansprache sowieBrand Suitability.Sponsored Video-Podcast: Reality-Entertainment mit NuraEin weiteres Highlight der Kampagne ist der erste Sponsored Video-Podcast aufRTL+. Am 17. Juli 2025 feiert "Sendezeit - Shameless Edition" Premiere -gehostet von Musikerin und Schauspielerin Nura Habib Omer, die als ausgewieseneKennerin der Reality-Welt die besten Show-Momente analysiert.Im neuen Spin-Off verbindet Nura Talk, Roast und Spiel - inklusive einerbesonderen Challenge: In jeder Runde können die Gäste zehn Sekunden zusätzlicheSendezeit gewinnen oder verlieren. Wer nicht überzeugt, muss am Ende der Folgein die "Strafecke". Neue Episoden erscheinen zweiwöchentlich mit prominentenGästen aus dem Reality-Universum.Mezzo Mix ist Sponsor des Formats - und wird in Form von nativenProduktplatzierungen ins Podcast-Set integriert. "Sendezeit - Shameless Edition"ist nach "Dick & Doof" mit selfiesandra und laserluca der zweite Video-Podcastauf RTL+. Neben klassischen Pre- und Mid-Rolls bietet das Format zahlreichekreative Integrationsmöglichkeiten: von Sponsoring-Openern über Product