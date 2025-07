Sind wenn nötig zu Gegenzöllen bereit

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (dpa-AFX) - Kanzler Friedrich Merz hat den USA im Fall einer Eskalation im Zollstreit eine entschiedene Reaktion in Aussicht gestellt. "Die amerikanische Regierung soll auch nicht unsere Bereitschaft unterschätzen, auf übermäßig hohe Zollbelastungen mit ähnlichen Maßnahmen auch zu reagieren", sagte der CDU-Chef nach einem Treffen mit dem bayerischen Kabinett auf der Zugspitze. Die Europäische Union sei darauf vorbereitet, hoffe aber weiter auf eine Verhandlungslösung. Merz betonte, er stehe in intensivem Kontakt mit US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU).

"Unser Ziel ist und bleibt, rasch zu einer Lösung zu kommen, die den Handel mit den Vereinigten Staaten erleichtert und wieder niedrigere Zölle vorsieht", sagte Merz. Das werde nicht leicht, aber er bleibe zuversichtlich, dass es gelinge. "Wir haben jetzt noch bis zum Ende des Monats Juli Zeit, die Verhandlungen zu führen." Merz betonte, er habe sich am Wochenende dafür eingesetzt, dass die EU nach dem Schreiben von Trump nicht sofort reziproke Zölle in Kraft gesetzt habe. "Das hätte sonst automatisch schon am gestrigen Tage stattfinden können."