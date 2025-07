Kontron erhält Großauftrag von französischer Bahn - Aktie legt zu

Rhinestock schrieb 11.07.25, 17:40

Tja, ein Satz mit x .. das war wohl nix. Ein Kaufsignal ist eben erst dann ein Kaufsignal, wenn es nachhaltig verteidigt wird nach seiner Überwindung. Kurs vorhin war unter 25,70€ und man geht auch auf Wochenschluß jetzt wieder unter 26€ aus dem Markt. Es reicht eben nicht, wenn windige Push-Briefchen passivdenkende Kleingeld-Jünger in ein kurzlebiges Strohfeuer von ein oder zwei Tagen jagen, wenn am Ende die großen Jungs mit den tiefen Taschen nicht auch dabei länger mitziehen. Denn diese machen auch weiterhin auf Strecke die Kurse. Auf der anderen Seite war das mit der 26er Marke aber aus meiner Sicht auch keine so übermäßig wichtige Marke, da der wirklich große horizontale Widerstand erst im Bereich von 28,06 liegt (Top von 2018). Und wenn man vorschnell ruft "mit dem starken Kaufsignal geht es auf 30+x die nächsten Tage/Wochen, weil man über 26,xx gelaufen ist", wäre dann nach dem heutigen Tag die Schlußfolgerung ein Scheitern an der Marke wirft den Kurs nun um 4+x nach unten? Oder hätte ein nachhaltiges überschreiten der 26er Marke garnicht viel bedeutet, da man eben die große Marke um 28€ ja noch garnicht rausgenommen hat? Ich sehe das alles etwas entspannter. Weder hätte eine Kurs über 26,xx bedeutet es geht nun schnell auf 30+x, noch glaube ich es wird durch einen SK heute von unter 26€ nun die große Abwärtswelle kommen. Der Kurs ist die letzte Zeit schon gut gelaufen und es bräuchte halt auch mal wieder neue Zahlen, um weitere Impulse zu wecken. Anfang August gibt es die Hj.1 25 Zahlen. Also nicht mehr so lange hin. Gut möglich man bleibt bis dahin eher in einer Art Seitwärtsbewegung und entscheidet erst nach den Zahlen, ob das genug ist an weiterem Treibstoff für zusätzliche Anstiege.



Bild: 4193_20250711172838_Kontron