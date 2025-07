Richterwahl in Ruhe besprechen

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz will auch nach der Stellungnahme der SPD-Verfassungsrichterkandidatin Frauke Brosius-Gersdorf am angekündigten Vorgehen festhalten: Er will dies in den kommenden Wochen innerhalb der schwarz-roten Koalition besprechen.

"Dazu habe ich am Wochenende alles Notwendige gesagt", sagte der CDU-Chef nach dem Besuch einer bayerischen Kabinettssitzung auf der Zugspitze. Er habe dazu nichts zu ergänzen. "Wir sprechen in der Koalition in Ruhe darüber, wie wir das lösen." Merz hatte schon am Wochenende gesagt, es gebe keine Eile.