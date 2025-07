Börsen Update Europa - 15.07. - FTSE Athex 20 stark +2,11 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.920,56 PKT und steigt um +0,45 %.

Top-Werte: Kontron +5,26 %, Evotec +4,94 %, SMA Solarar Technology +3,05 %

Flop-Werte: HENSOLDT -3,15 %, SILTRONIC AG -2,11 %, United Internet -1,71 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.380,50 PKT und verliert bisher -0,01 %.

Top-Werte: ASML Holding +1,97 %, Stellantis +1,80 %, BMW +1,74 %

Flop-Werte: Banco Santander -1,93 %, Vinci -1,86 %, Rheinmetall -1,43 %

Der ATX steht bei 4.490,85 PKT und verliert bisher -0,26 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,57 %, DO & CO +1,97 %, Wienerberger +1,43 %

Flop-Werte: UNIQA Insurance Group -1,43 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,40 %, BAWAG Group -0,90 %

Der SMI steht bei 11.959,25 PKT und verliert bisher -0,01 %.

Top-Werte: Logitech International +1,48 %, Sika +1,37 %, ABB +1,35 %

Flop-Werte: Swiss Life Holding -1,31 %, Swisscom -0,78 %, Swiss Re -0,68 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:20) bei 7.810,69 PKT und fällt um -0,08 %.

Top-Werte: Teleperformance +2,41 %, Stellantis +1,80 %, Edenred Bearer and /or registered shares +1,40 %

Flop-Werte: Thales -3,39 %, Vinci -1,86 %, Veolia Environnement -1,74 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.550,83 PKT und gewinnt bisher +0,59 %.

Top-Werte: ABB +1,35 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +0,86 %, Sandvik +0,66 %

Flop-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) -2,55 %, Swedbank Shs(A) -1,42 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,18 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 4.830,00 PKT und steigt um +2,11 %.

Top-Werte: Piraeus Port Authority +1,87 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,85 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,78 %

Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -1,47 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,21 %, Hellenic Telecommunications Organizations -0,92 %