DIE THE SOURCE 51-YEAR-OLD

ST. ELIZABETH, Jamaika, 15. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Appleton Estate, die älteste kontinuierlich arbeitende Rum-Brennerei in Jamaika und eine der ältesten Rum-Brennereien der Welt, verkündet mit Stolz das weltweite Debüt von The Source 51-Year-Old , ihrem bisher seltensten und am längsten gereiften Ausdruck. Diese historische Veröffentlichung von nur 25 Dekantern stellt einen bedeutenden Meilenstein für die 275 Jahre alte Brennerei dar und setzt einen neuen Standard für die Kategorie.

Über fünf Jahrzehnte ausschließlich im tropischen Klima Jamaikas gereift, ist The Source ein einzigartiges Meisterwerk der Provenienz und Geduld. Dieser einzigartige Single-Marque-Rum wurde mit großer Sorgfalt aus dem eigenen Zuckerrohr des Appleton Estate hergestellt, offen vergoren und ausschließlich in den traditionellen Kupferbrennblasen des Anwesens destilliert. Er wurde am 30. Juli 1973 in einem einzigen Fass aus amerikanischer Eiche im berühmtesten Lagerhaus des Weinguts gelagert. Ursprünglich wurde er von Master Blender Owen Tulloch überwacht und später seinem Schützling und seiner Nachfolgerin, Dr. Joy Spence, der ersten weiblichen Master Blenderin in der Spirituosenindustrie, anvertraut.

Als der am längsten in den Tropen gereifte Rum, der jemals auf den Markt gebracht wurde, ist The Source ein Beispiel für die außergewöhnliche Komplexität und Tiefe, die nur die Zeit in einem solchen Klima bieten kann. Im Gegensatz zu Spirituosen, die in kühleren Umgebungen gereift sind, beschleunigt die tropische Reifung die Interaktion zwischen Spirituose und Holz, schätzungsweise 2-3 Mal so schnell, was zu einer außergewöhnlichen Intensität des Geschmacks und einer tiefen, natürlichen Farbe führt. Die Reifung in dieser Umgebung erfordert auch ein hohes Maß an Geschicklichkeit, da die höheren Verdunstungsraten - manchmal auch als „Teufelsanteil" bezeichnet - ein rigoroses Management der Fässer erfordern, um die Integrität des Rums über Jahrzehnte zu erhalten. Das Ergebnis ist eine Spirituose von tiefem Charakter, Komplexität und Seltenheit.