Deutschland-Launch in Berlin All3 setzt auf KI und Robotik Die Bauwende hat begonnen. Dem heute erfolgten Markteintritt der All3 Construction Germany GmbH in Berlin kommt weit über die Hauptstadt hinaus Signalwirkung zu. Das internationale Technologieunternehmen bringt mit seinem innovativen Konzept aus Robotik, Künstlicher Intelligenz und industriellem Holzbau den dringend benötigten Innovationsschub in der Bauwirtschaft – und bietet damit eine reale Perspektive, das Wohnungsproblem nicht nur in Deutschland in den Griff zu bekommen.