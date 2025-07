Mexikos Peso läuft so stark wie keine andere Währung in Amerika

Doch die Märkte reagierten überraschend gelassen: Der Peso verlor zu Wochenbeginn in der Spitze etwa 0,5 Prozent an Wert und notiert aktuell bei 18,6862 Pesos pro US-Dollar 0,25 Prozent unter dem Schlusskurs von Freitag. Ein überschaubarer Rückschlag angesichts der geopolitischen Brisanz.

Der Grund für die relative Ruhe liegt auch im Marktgedächtnis: Analysten verweisen darauf, dass Investoren inzwischen eine gewisse "Trump-Resistenz" aufgebaut haben. "Die Märkte kennen das Drehbuch" mittlerweile, sagt Marco Oviedo, Chefstratege bei XP Investimentos, gegenüber Bloomberg. Zahlreiche zuvor angekündigte Zölle wurden entweder entschärft, verzögert oder nie umgesetzt.

Zudem ist weiterhin unklar, ob Trumps 30-Prozent-Ankündigung überhaupt über den bestehenden 25-Prozent-Zoll hinausgeht oder lediglich ergänzt. Sollten lediglich 5 Prozentpunkte hinzukommen, wären die Auswirkungen überschaubar. Da sowieso mehr als vier Fünftel der US-Importe aus Mexiko aufgrund des USMCA-Handelsabkommens zollbefreit sind, gibt es einen erheblicher Puffer gegenüber protektionistischen Schnellschüssen.

Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum zeigte sich am Montag entsprechend pragmatisch. Man sei im Gespräch mit US-Vertretern und arbeite an einer Lösung bis zum Stichtag am 1. August. Die persönliche Beziehung zwischen Sheinbaum und Trump gilt als konstruktiv, wie auch US-Botschafter Ronald Johnson am Wochenende betonte.

Neben der politischen Komponente profitiert der Peso auch von seiner geldpolitischen Positionierung. Die mexikanische Notenbank senkte ihren Leitzins Ende Juni zwar zum insgesamt neunten Mal seit Februar 2024, er beträgt damit aber immer noch 8 Prozent und bleibt damit unter den Favoriten im globalen Carry Trade. Dabei leihen sich Anleger Geld in Währungen mit niedrigeren Zinsen, wie dem US-Dollar, dem Yen oder dem Euro und investieren in höher verzinste Märkte wie Mexiko. Für die Zukunft hat die mexikanische Notenbank weitere kleine Schritte signalisiert.

Die Kapitalzuflüsse durch Carry Trades, beispielsweise in mexikanische Anleihen, stützen die Währung. Zumal die implizite Volatilität des Peso nach kurzfristigen Ausschlägen nach der Wahl Trumps und Anfang April, sehr schnell wieder beruhigt hat. Auch Aktien und Staatsanleihen konnten seit Trumps "Liberation Day" am 2. April zulegen. Am Markt kann dies als Hinweis gesehen werden, dass Anleger weiter Vertrauen in die wirtschaftliche Stabilität Mexikos haben.

Tipp aus der Redaktion Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen ein möglicher Gewinn ziehen – gegen größere Crashs hilft immer noch eine breite Streuung über verschiedene Assetklassen. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen ein möglicher Gewinn ziehen – gegen größere Crashs hilft immer noch eine breite Streuung über verschiedene Assetklassen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

Trotz aller Widrigkeiten und politischem Gegenwind aus Washington zeigt sich der mexikanische Peso 2025 als überraschend robuster Stabilitätsanker. Sollte es bis August zu einem Handelskompromiss kommen, wovon viele Analysten ausgehen, könnte der Peso seine Ausnahmestellung auf dem amerikanischen Kontinent sogar weiter ausbauen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung Jetzt Report kostenlos herunterladen!