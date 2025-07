Warum Gold und Silber wieder glänzen – und wie sich Anleger jetzt positionieren

Inflation, geopolitische Spannungen und geldpolitische Unsicherheit – das Umfeld, in dem sich Gold und Silber aktuell bewegen, ist brisanter denn je. Während Zentralbanken ihre Goldreserven weiter aufstocken und die Nachfrage nach physischem Metall hoch bleibt, geraten Terminmärkte unter Druck. Gleichzeitig erholen sich die beiden Edelmetalle von ihren jüngsten Rücksetzern und präsentieren sich in einer starken Verfassung. Was heißt das für Anleger und wie sieht eine mögliche Strategie für eine Positionierung in den beiden Rohstoffen aus?

Die Preise für Edelmetalle zeigen sich 2025 bislang zweigeteilt. Während Gold nahe seiner Hochs bei aktuell um die 3.300-Dollar notiert, pendelt Silber volatil mit Ausbruchsversuchen nach oben um die 37 US-Dollar-Marke – ist allerdings noch ein gutes Stück von ihren Hochs aus den Jahren 2010/11 entfernt. Der Goldpreis profitiert aktuell als sicherer Hafen vor allem vom schwächelnden US-Dollar, sinkenden Realzinsen und einer anhaltend hohen Nachfrage durch Zentralbanken, insbesondere aus China, Indien und den Golfstaaten.

Die jüngste Entscheidung der Fed, die Zinsen vorerst nicht weiter zu erhöhen, hat den Markt zusätzlich gestützt. Gleichzeitig wuchs die Unsicherheit durch neue geopolitische Spannungen in Taiwan und dem Nahen Osten. Gold als klassischer Krisen-Hedge ist damit zurück im Fokus – auch bei institutionellen Investoren.

EZB-Warnung – ein unterschätztes Risiko?

Besondere Aufmerksamkeit verdient die jüngste Warnung der Europäischen Zentralbank (EZB), wonach sich am Markt für Gold-Termingeschäfte ein „verzerrtes Risikobild“ abzeichne. Gemeint ist die Tatsache, dass physisches Gold zunehmend aus dem Futures-Markt abgezogen wird – etwa durch Zentralbanken oder ETFs – während Spekulanten Long-Positionen aufbauen, die oft nicht durch reale Lieferung gedeckt sind.

Das kann zu einem sogenannten „Short Squeeze“ führen, sollte es zu einem physischen Lieferengpass kommen. Laut EZB könnten Schieflagen auf diesem Marktsegment über die Finanzinstitute auch systemische Risiken erzeugen. Für Anleger bedeutet das: Die technische Stabilität des Gold-Futures-Marktes ist fragiler als gemeinhin angenommen – ein Argument mehr, solide strukturierte Produkte vorzuziehen.

Minenaktien: Renditechance mit Hebel – aber nicht ohne Risiko

Parallel dazu rücken Gold- und Silberminen-Aktien wieder in den Vordergrund. Viele Werte gelten als unterbewertet, vor allem im historischen Vergleich zum physischen Goldpreis. Der NYSE Arca Gold Bugs Index (HUI) hat sich nach einem schwachen Vorjahr seit Jahresbeginn um knapp 20 % erholt.

Besonders profitieren aktuell Unternehmen mit niedrigen Produktionskosten und hohen Reserven. Favoriten unter Analysten sind Newmont, Barrick Gold sowie kleinere Explorer mit nachgewiesenen Lagerstätten in politisch stabilen Regionen. Doch Vorsicht: Die Minenbranche ist hochzyklisch – politische Risiken, Streiks oder regulatorische Hürden können die operativen Margen schnell unter Druck setzen.

Interessant ist, dass viele Minenunternehmen ihre Dividendenpolitik angepasst haben. Statt fixer Ausschüttungen orientieren sich viele an Cashflows – das macht die Werte transparenter, aber auch volatiler. Wer hier investiert, sollte entweder breit gestreut über einen Minen-ETF agieren – oder gezielt via Discount-Zertifikaten einsteigen, um Rückschlagrisiken abzufedern. Gleichzeitig können damit auch die teils hohen impliziten Volatilitäten in den Titeln genutzt werden. Eine Möglichkeit wäre etwa das Discount-Zertifikat mit der WKN DY4ZK8. Es ermöglicht Anlegern gegenüber dem Direktinvestment in die Barrick Mining Corporation-Aktie aktuell einen spürbaren Abschlag und dadurch eine attraktive Laufzeitrendite.

Chancen für Anleger – aber selektiv

Angesichts der geopolitischen Gemengelage und geldpolitischen Unsicherheiten ergibt sich für Edelmetalle ein konstruktives Setup. Gold hat sich erneut als Wertspeicher in instabilen Marktphasen bewiesen. Silber wiederum bietet zusätzlich zyklisches Potenzial – etwa durch steigende industrielle Nachfrage im Bereich Halbleiter und Solartechnik. Auch ein möglicher Kompromiss im Zollstreit dürfte die Silberabsätze deutlich ankurbeln.

Für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Horizont kann es sich lohnen, gleich beide Metalle ins Depot zu nehmen – aber mit Augenmaß. Der direkte Kauf von Barren oder Münzen bleibt eine bewährte Strategie zur physischen Absicherung. Parallel bieten sich strukturierte Produkte an, um an weiteren Aufwärtsbewegungen zu partizipieren, ohne sich vollständig den Schwankungen der Spotpreise auszusetzen.

Eine Möglichkeit, um am aktuell positiven Sentiment und von weiter steigenden Kursen des Goldpreises zu partizipieren, bietet beispielsweise der Endlos Turbo Long auf den Basiswert Gold mit der WKN DY5V5H. Hier könnte es sich anbieten, mit einem Stop-Loss im Bereich der psychologisch wichtigen Marke von 3.000 USD investiert zu bleiben.

Wer sich zusätzlich diversifizieren möchte und Silber nach dem Ausbruch aus der seit Anfang Juni bestehenden mehrwöchigen Seitwärtsrange einen weiteren Aufwärtstrend zutraut, könnte beispielsweise einen Endlos Turbo Long auf Silber mit der WKN DY9FSW in Betracht ziehen.

Edelmetalle bleiben strategisch relevant

Die aktuellen Marktentwicklungen zeigen: Gold und Silber sind nicht nur spekulative Assets, sondern strategische Anker im Portfolio. Angesichts geldpolitischer Unsicherheit, überhitzter Aktienmärkte und geopolitischer Risiken wird ihr Absicherungscharakter erneut aufgewertet. Wer selektiv vorgeht und passende Produkte nutzt, kann in diesem Umfeld profitieren.

