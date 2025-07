Peking ist Gastgeber der Gründungsversammlung der ICTO, die 50 globale Führungspersönlichkeiten zur Förderung von CCUS-Innovation zusammenbringt

Neue internationale CCUS-Allianz unter Führung von Sinopec gegründet, um den Klimaschutz zu beschleunigen

PEKING, 15. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Am 11. Juli fand in Peking die Gründungs- und Mitgliederversammlung der Internationalen Organisation für technologische Innovation und Zusammenarbeit im Bereich CCUS (Carbon Capture, Utilization, and Storage – Abscheidung, Nutzung und Speicherung von Kohlenstoff) („ICTO") statt. Die Veranstaltung wurde unter Federführung der China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, „Sinopec") und unter der Anleitung der China Association for Science and Technology (CAST) ausgerichtet.