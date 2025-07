Saarländer tanken am günstigsten

München (dts Nachrichtenagentur) - Wie schon im Juni ist das Saarland beim Tanken im Juli erneut das günstigste der 16 deutschen Bundesländer und dies mit deutlichem Abstand zu den jeweiligen Zweitplatzierten für Diesel und Super E10. Am teuersten ist Tanken aktuell in Sachsen-Anhalt und Brandenburg, wo Benzin bzw. Diesel fast zehn Cent teurer sind als im Saarland, wie der ADAC am Dienstag mitteilte.



Ein Liter Super E10 kostet derzeit im Saarland im Schnitt 1,607 Euro. In Berlin, dem zweitplatzierten Bundesland, kostet ein Liter mit 1,628 Euro immerhin 2,1 Cent mehr und in Sachsen-Anhalt als Schlusslicht liegt der Preis mit 1,706 Euro sogar 9,9 Cent darüber.



Das Saarland ist auch bei Diesel spitze. Für einen Liter müssen die Autofahrer im Schnitt 1,565 Euro bezahlen. Im Nachbarbundesland Rheinland-Pfalz kostet ein Liter 1,586 Euro, das sind bereits 2,1 Cent mehr. Letzter im Ranking ist Brandenburg mit einem Durchschnittspreis von 1,643 Euro. Hier zahlen die Autofahrer 7,8 Cent mehr als im Saarland.