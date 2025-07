LVMH: Finger weg! - Trump könnte wieder zur Gefahr werden!

Der amerikanische Präsident drohte im Mai mit diesem Schritt, sofern die EU Strafzölle auf Whiskey und Bourbon erheben sollte. Eine Zeit lang war es sehr ruhig zu diesem Thema. Allerdings kündigte Trump am Wochenende Strafzölle in Höhe von 30 Prozent gegen die EU an, sollte bis zum 1. August kein Abkommen erzielt werden.

Seit Dienstag rasselt auch die EU mit den Säbeln und hat laut Bloomberg eine neue Liste mit Vergeltungszöllen in Höhe von 72 Milliarden Euro erstellt. Zu den Waren, die mit Strafzöllen aus der EU belegt werden sollen, zählen Flugzeuge von Boeing, Autos, Bourbon und eine breite Palette von Industrie- und Agrarprodukten.

Die von der Europäischen Kommission erstellte und Bloomberg vorliegende Liste umfasst 206 Seiten und wurde nach Rücksprache mit Unternehmen und EU-Mitgliedstaaten von ursprünglich 95 Milliarden Euro auf über 65 Milliarden Euro reduziert. Rüstungsgüter sind davon ausgenommen.

Erfasst sind Industriegüter im Gesamtwert von über 65 Milliarden Euro. Darunter Flugzeuge im Wert von knapp 11 Milliarden Euro, Maschinen für mehr als 9,4 Milliarden Euro, Autos im Umfang von rund 8 Milliarden Euro sowie Agrarprodukte im Wert von 6 Milliarden Euro. Zum umfangreichen Maßnahmenpaket zählen zudem Präzisionsgeräte und -instrumente, Spiel- und Freizeitartikel, Sportwaffen sowie Musikinstrumente.

EU-Handelskommissar Maros Sefcovic nannte den geplanten Zollsatz "faktisch prohibitiv" und äußerte die Sorge, dass dadurch der transatlantische Handel ernsthaft gefährdet werden könnte.

Bourbon die Achillesferse für LVMH?

Bereits vor dem 2. April befanden sich die EU und die USA in einer ähnlichen Situation. Auch damals stand die Frage im Raum, ob die Europäische Union Strafzölle auf Whiskey erheben sollte. Die FAZ berichtete damals, dass die Liste aus Brüssel gezielt Produkte auswählt, die in wirtschaftlich bedeutenden Regionen von Unterstützern von Präsident Donald Trump hergestellt werden. So stammt Bourbon-Whiskey vor allem aus Tennessee und Kentucky. Letzteres ist die Heimat von Mitch McConnell, einem engen Trump-Vertrauten und Mehrheitsführer im US-Senat.

Was Donald Trump von diesen Plänen hielt, machte er ganz schnell deutlich: "Die USA werden schnell Zölle von 200 Prozent auf alle aus Frankreich und anderen EU-Ländern importierten Weine, Champagner und Spirituosen einführen", drohte er auf seinem Onlinenetzwerk "Truth Social". "Das wird sehr gut für den Wein- und Champagnersektor in den USA sein", fügte er hinzu. Die Aktie von LVMH reagierte damals auf die Äußerung mit einem zweistelligen Kursverlust,

Im April macht sich die Lobby-Arbeit bezahlt und Bourbon-Whiskey tauchte nicht auf der Liste der Vergeltungszölle auf. Allerdings ist das auf dem neuen Papier, das Bloomberg eingesehen hat, nicht der Fall. Hier ist unter den Produkten Bourbon zu finden. Bleibt die Frage, ob sich Trump an seine Drohung noch erinnern kann und ob er sie wahr macht, wenn der Zollstreit zwischen den USA und der EU eskalieren sollte.