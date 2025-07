il nuovo proprietario designato garantisce la continuità - futura presenza sul mercato come "austrion Life" (FOTO)

Vienna (ots) - Dopo mesi intensi di riorganizzazione strategica, è stata

raggiunta una tappa decisiva: è stato raggiunto un accordo per l'acquisizione di

FWU Life Austria. In futuro, FWU Life Austria opererà con il nome di " austrion

Life" , un passo che garantisce stabilità e allo stesso tempo apre nuove

prospettive.



I relativi contratti di acquisto sono stati firmati. La transazione è ancora

soggetta alle consuete condizioni di chiusura, in particolare all'approvazione

del creditore pignoratizio e all'autorizzazione dell' Autorità di vigilanza dei

mercati finanziari (FMA) nell'ambito della procedura di controllo della

proprietà.





Un cambio di proprietà con responsabilità e prospettiva



Gli investitori portano con sé una profonda e lunga esperienza nel settore

assicurativo e finanziario. Insieme a questi esperti del settore assicurativo,

perseguiremo una strategia di espansione sostenibile.



austrion Life - un nuovo nome da una realtà affidabile



siamo lieti di annunciare che FWU Life Insurance Austria AG cambierà nome in

"austrion Life Insurance AG". La holding austriaca e le sue controllate

opereranno con il nome di " austrion Life ". Il nuovo nome sottolinea

deliberatamente le radici austriache della compagnia, rafforzando così il suo

posizionamento nei mercati target esistenti in Italia e in Austria. L'attenzione

è sempre rivolta a una crescita strategica e sostenibile.



Quanto segue si applica ai nostri clienti nei mercati target di Austria e

Italia: i contratti, i contatti e i servizi rimangono invariati. Ciò che è

cambiato è la base strategica, che è stata rafforzata, è adatta al futuro ed è

gestita in modo imprenditoriale.



Crescita da una situazione stabile



"Si apre un futuro promettente per la nostra azienda, i nostri dipendenti e i

nostri clienti", sottolinea Claudia Rainbacher , portavoce del Consiglio di

amministrazione di austrion Life . "Unendo le forze con il nuovo proprietario,

non solo garantiamo stabilità, ma creiamo anche le basi per un ulteriore

sviluppo a lungo termine. Non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto come

partner".



La nuova struttura aziendale si basa consapevolmente sulle radici austriache di

austrion Life . Le relazioni con i clienti, la responsabilità locale e la

collaudata filosofia aziendale saranno mantenute, ma ora integrate da

investimenti strategici, tecnologie all'avanguardia e un ulteriore accesso al

mercato.



Austrion Life vanta una lunga esperienza nel settore assicurativo sin dalla sua

fondazione come ex Skandia Austria nel 1994 ed è pioniera nel campo delle

assicurazioni sulla vita Unit-Linked nel mercato austriaco.



"Negli ultimi mesi abbiamo creato l'azienda in modo indipendente dal punto di

vista organizzativo e operativo con un team di dipendenti di lunga data,

motivati ed esperti, e siamo riusciti a raggiungere l'indipendenza dell'azienda

austriaca. L'azienda ha ora la completa sovranità su tutte le aree principali e

opera in modo indipendente utilizzando soluzioni e strumenti sviluppati in

proprio", aggiunge Claudia Rainbacher .



"Il passaggio a soluzioni interne al 100%, sia per quanto riguarda il software

applicativo per il mercato italiano sia per la conversione del software di

calcolo delle commissioni, dimostra la capacità dell'organizzazione di adattarsi

ai cambiamenti e ci permette di guardare alle sfide future con fiducia".



Nonostante i tempi difficili, il processo di fusione e acquisizione è stato

intensamente sostenuto senza che venisse meno l'elevata qualità del servizio

offerto ai clienti ed ai partner di commerciali.



Un forte segnale di stabilità: l' indice di solvibilità di austrion Life era

pari al 212% al 31 marzo 2025, in ulteriore miglioramento rispetto alla fine del

2024 (197%).



Una solida base per il futuro



Unendo le forze, austrion Life entra in una nuova era: più forte, più innovativa

e più orientata al futuro che mai. La combinazione di tradizione e

trasformazione segna l'inizio di un nuovo capitolo per clienti, partner,

dipendenti e mercato.



