US-Verbraucherpreise ziehen an: "Zölle zeigen erste Wirkung"

Im Jahresvergleich ergibt sich daraus eine Teuerungsrate von 2,7 Prozent. Das gab das Bureau of Labor Statistics am Dienstag bekannt. Die Werte entsprachen den Erwartungen von Ökonomen, die im Vorfeld von Dow Jones befragt worden waren.

Finanzmarktexperte Andreas Lipkow beobachtet eine wachsende Nervosität an den Märkten. "Der Respekt der Marktteilnehmer vor den US-Verbraucherpreisdaten ist wahrnehmbar", sagte er. Zwar entsprachen die Zahlen weitgehend den Prognosen, doch zeigten sie, dass die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle inzwischen realwirtschaftliche Spuren hinterlassen. Das könnte die Federal Reserve zu einem vorsichtigeren Kurs zwingen.

Für zusätzliche Bewegung sorgten am Dienstag auch überraschend gute Konjunkturdaten. Der Empire-State-Index stieg auf 5,5 Punkte, was auf eine leichte Belebung im verarbeitenden Gewerbe hindeutet. Auch der ZEW-Index aus Deutschland fiel besser aus als erwartet. Parallel dazu veröffentlichte JPMorgan seine Quartalszahlen, die weniger schwach ausfielen als von vielen Investoren befürchtet.

"Nun wird es spannend sein zu sehen, wie die US-Finanzmärkte diese Vorgaben umsetzen werden", erklärte Lipkow weiter. Die Kombination aus robuster Konjunktur, steigender Inflation und unsicherer Handelspolitik dürfte die Zinserwartungen an die Fed in den kommenden Wochen prägen. In einer ersten Reaktion zeigt der S&P 500 eine Aufwärtstendenz:

