Apple-Deal befeuert MP Materials – Durchbruch für Seltene Erden in den USA!

Die Aktie von MP Materials legt am Dienstag um über 11 Prozent zu, nachdem Berichte über eine massive Partnerschaft mit Apple bekannt wurden (Stand:14:30 Uhr MESZ). Wie Fox News Digital unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Kreise berichtet, will der Tech-Gigant aus Cupertino rund 500 Millionen US-Dollar in den einzigen aktiven US-Betreiber einer Seltene-Erden-Mine investieren.

Im Rahmen des Deals wird Apple künftig seltene Erden aus US-Produktion direkt von MP Materials beziehen. Konkret sieht die Vereinbarung vor, dass in Fort Worth, Texas, eine neue Anlage zur Magnetproduktion entsteht, während in Mountain Pass, Kalifornien, ein Werk zur Recyclingverarbeitung von Elektronikmaterialien errichtet wird – beides kritische Infrastruktur für Apples künftige Produktgenerationen.