"Die Aufbaugeneration ist einzigartig" (FOTO)

Künzelsau (ots) - Mit einem feierlichen Festakt hat die BERNER Group ihren

Gründer Albert Berner geehrt. Der Unternehmer aus Künzelsau wurde am vergangenen

Samstag 90 Jahre alt. Neben engen Freunden und Wegbegleitern würdigten geladene

Gäste aus Politik, Wirtschaft oder Gesellschaft sein beeindruckendes Lebenswerk.

An der Seite seiner Frau Ursula verfolgte der Jubilar die Veranstaltung im

Stammhaus des Handelskonzerns sichtlich berührt.



Der Festakt stand unter dem Motto: 90 Jahre Mut. "Denn Mut, lieber Papa, hast du

immer und immer wieder gezeigt", erklärte Christian Berner, der das

Familienunternehmern als CEO seit 2012 in zweiter Generation führt. "Und wir

wollen von dir lernen, wie man mutig ist." Gefeiert werde deshalb mehr als nur

der Geburtstag seines Vaters: "Wie feiern darüber hinaus das Vermächtnis seines

Unternehmertums, seiner Werte, seines Beitrags für dieses Land und für Europa."





Eine Fotostrecke führte die Gäste vorbei an den wichtigsten Karrierestationenvon Albert Berner, der - so Baden-Württembergs früherer Wirtschaftsminister undstellv. Ministerpräsident Dr. Walter Döring in seiner Laudatio - als"Wegbereiter und Mitbegründer des Deutschen Wirtschaftswunders" manchen Umwegnahm, "ehe er seine Bestimmung fand und sich von nichts und niemandem mehr vondem Erreichen seiner Ziele aufhalten ließ". "Ich hatte keine Linie", verriet derJubilar in einem emotionalen Film mit der für ihn typischen Ehrlichkeit. "Dashat sich ergeben." Quasi über Nacht machte er sich mit gerade einmal 3.000D-Mark Startkapital selbstständig. Mit einem alten Borgward und einem Kofferraumvoller Schrauben besuchte er am 01. April 1957 seinen ersten Kunden.Erfolgshunger, Disziplin und SchaffenskraftGenauso mutig wie bei der Gründung agierte er später als Unternehmer. Oft nahmer Schulden auf, um notwendige Investitionen zu finanzieren. Oft setzte er einenfundamentalen Anteil seiner Firma ein, um ein neues Geschäftsfeld oder neueMärkte im Ausland zu erschließen, in die er sich ohne Fremdsprachenkenntnissewagte. "Ich denke, es gab viele Momente von Angst und Verzweiflung in deinemLeben", resümierte Christian Berner. Für den passionierten Boxer Albert Bernergalt Angriff aber auch beruflich stets als die beste Form der Verteidigung,selbst wenn es riskant war. "Und ihr hattet nur Risiken, keine Sicherheit",betonte Christian Berner mit Blick auf die Aufbaugeneration. "Euch war bewusst:alles hat seinen Preis. Dass Risiko und Ertrag linear miteinander verbundensind, habt ihr verstanden, lange bevor Bankprofessoren diese Gleichung aufgebauthaben. Das steht im krassen Gegensatz zur heutigen Gesellschaft, die bei vielenThemen duschen, sich aber nicht nass machen will."