Radancy kündigt die nächste Evolution seiner KI-Plattform an - und definiert die Einstellungspraxis weltweit mit agentenbasierter KI neu

NEW YORK, 15. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Radancy, der weltweit führende Anbieter von Software für die Talentakquise, kündigte heute die nächste Evolutionsstufe der Radancy Talent Acquisition Cloud an – eine KI-gestützte Plattform, welche die Art und Weise verändert, wie die Welt Personal einstellt. Mit Agentic AI und Erkenntnissen aus dem weltweit größten Talentdatensatz mit Milliarden Interaktionen setzt die Plattform neue Maßstäbe im Bereich der intelligenten Personalbeschaffung – sie liefert intelligentere, kosteneffizientere Strategien, besser geeignete Kandidaten und messbare Ergebnisse in jeder Phase der Personalbeschaffung.

Da sich die Erwartungen der Bewerbenden, die Qualifikationsanforderungen, die Budgetbeschränkungen sowie die Dynamik der Belegschaft schnell ändern, ersetzt die Plattform der nächsten Generation von Radancy fragmentierte Rekrutierungsprozesse durch eine nahtlose, intelligente und anpassungsfähige Einstellungserfahrung. Von der ersten Interaktion mit der Marke bis zur endgültigen Bewerbung agiert die Plattform in Echtzeit mit Inhalten und beabsichtigt, es Unternehmen zu ermöglichen, so schneller, präziser und effizienter als je zuvor mit Top-Talenten in Kontakt zu treten.