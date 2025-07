GIGABYTE kündigt die Stealth Revolution-Kampagne mit cleanen und ästhetischen PC-Builds an

TAIPEI, 15. Juli 2025 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, eine der weltweit führenden Computermarken, startet offiziell die Stealth Revolution Kampagne mit einem innovativen Ansatz für cleane PC-Builds durch Komponenten der STEALTH ICE Serie. Im Mittelpunkt stehen ein kabelloses Design und eine vollständig weiße Ästhetik. Die Kampagne ruft PC-Enthusiasten dazu auf, ihr persönliches Traum-Setup mit dem X870 AORUS STEALTH ICE Mainboard zu gestalten und ihre Kreativität mit der weltweiten PC-Community zu teilen.

Die STEALTH ICE Serie umfasst die X870 und B850 AORUS STEALTH ICE Mainboards, die Flaggschiff-Grafikkarte AORUS GeForce RTX 5090 STEALTH ICE sowie das GIGABYTE C500 PANORAMIC STEALTH ICE Gehäuse. Gemeinsam ermöglichen sie ein durchgängig weißes Build mit einer 270-Grad-Panoramasicht. Zudem arbeitet GIGABYTE mit über 10 bekannten Gehäuseherstellern wie Cooler Master, InWin, LIAN LI und Thermaltake zusammen und unterstützt über 20 Modelle für eine höhere Kompatibilität und flexible Systemgestaltung.

Um das innovative Design moderner PC-Builds weiterzugeben, lädt GIGABYTE PC-Enthusiasten zur Teilnahme an der Stealth Revolution Kampagne ein und vergibt ein X870 AORUS STEALTH ICE Mainboard an ausgewählte Teilnehmer. Kreative können damit ihren cleanen und ästhetischen Build verwirklichen und ihr Setup in den sozialen Medien präsentieren. Auch die Öffentlichkeit ist eingeladen, für ihre Favoriten abzustimmen – mit der Chance, attraktive Preise zu gewinnen.

Egal ob erfahrener Profi oder zum ersten Mal beim PC-Bau dabei: Jetzt ist der perfekte Moment, die eigene Kreativität mit den Komponenten der GIGABYTE STEALTH ICE Serie auszuleben. Machen Sie bei der Stealth Revolution mit und teilen Sie Ihr Setup mit der Welt. Weitere Informationen zur Kampagne finden Sie auf der offiziellen GIGABYTE Website.

Foto –https://mma.prnewswire.com/media/2720474/GIGABYTE_Announces_STEALTH_Revolution_Campaign_Featuring_Clean_Aesthetic_PC_Builders.jpg

