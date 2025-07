Altiplano Metals: Kupferbohrungen bestätigen Kontinuität der Vererzung von Santa Beatriz

Altiplano Metals (TSXV APN / WKN A2JNFG) produziert auf seiner Verarbeitungsanlage El Penon in Chile bereits seit Längerem erfolgreich Kupferkonzentrat. Das Ausgangsmaterial stammt mittlerweile zu einem immer größeren Teil von der Eisenoxid-Kupfer-Gold-Mine (IOCG) Santa Beatriz des Unternehmens in gerade einmal 30 Kilometern Entfernung. Jetzt meldet die Gesellschaft von CEO Alastair McIntyre positive Ergebnisse der ersten eigenen Bohrungen auf dem Minengelände.

Altiplano Metals weist Gehalte von bis zu 15,29% Kupfer nach

Der (gewichtete) Durchschnittsgehalt der Bohrungen lag bei guten 1,33% Kupfer, 0,20 g/t Gold und 29,00% Eisen (Altiplano stellt auch ein Eisenerzkonzentrat her). Der beste Mineralisierungsabschnitt verzeichnete dabei 2,37% Kupfer, 0,30 g/t Gold und 36,12% Eisen, wobei 1,5 Meter dieses Abschnitts mit 4,11% Kupfer, 0,53 g/t Gold und 35,11% Eisen vererzt waren. Die hochgradigste Probe aus dieser Bohrung (25SB_004) erbrachte sogar 15,29% Kupfer, 1,91 g/t Gold und 44,3% Eisen über 35 cm.

Und das Unternehmen weist darauf hin, dass anomale Molybdänwerte von bis zu 0,04% Mo sowie Kaliumveränderungen und Magnetit-Aderbildungen das Potenzial für eine porphyrartige Mineralisierung in der Tiefe andeuten.

CEO McIntyre betont vor allem die Bedeutung der nun bestätigten Kontinuität des Adersystems von Santa Beatriz entlang des Streichens und in die Tiefe. Er führte weiter aus: „Wir sind auch erfreut über die steigenden Gehalte in tieferen Abschnitten, ähnlich wie bei unseren Beobachtungen in Farellon. Die positiven Ergebnisse bestätigen unseren Plan, die Minenerschließung in tiefere Ebenen voranzutreiben, um Material für die Mühle in El Peñón liefern zu können. Ermutigend sind auch die geologischen Informationen aus den Bohrkernen und Proben, die auf ein größeres Explorationspotenzial innerhalb des Grundstücks und des Bezirks hindeuten.“

Interessant ist unserer Ansicht nach auch, dass die hohen Kupfergehalte aus der besten Bohrung 25SB_004 mit hochgradigen Kupfergehalten übereinstimmen, die aus Proben stammen, die untertage auf Ebene 414 der Santa Beatriz-Mine entnommen wurden, sodass die Kontinuität der Ader in der Tiefe nachgewiesen wurde.

Fazit: Wir betrachten die jetzt vorgelegten Bohrergebnisse von Santa Beatriz als sehr positiv für Altiplano Metals, da sie bedeuten, dass das Unternehmen seinen Plan, die Mine auch in größerer Tiefe zu erschließen jetzt mit größerer Zuversicht vorantreiben kann. Damit ist nach Aussage von Herrn McIntyre der Weg frei, um auf Santa Beatriz weiteres Material für die El Peñón-Anlage zu gewinnen. Und das in einem Umfeld mit Kupferpreisen deutlich von 5 USD pro Unze…

