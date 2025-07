Wells Fargo hebt Kursziel: Microsoft-Aktie vor neuem Höhenflug?

Das neue Kursziel impliziert ein Aufwärtspotenzial von 19,3 Prozent gegenüber dem Schlusskurs am Montag – ein klares Signal für Anleger, dass die Microsoft-Rallye noch nicht am Ende sein könnte.

Microsoft steht erneut im Rampenlicht der Wall Street: Wenige Wochen vor der Veröffentlichung seiner Quartalszahlen am 30. Juli hat Wells Fargo das Kursziel für die Aktie des Tech-Giganten um 15 US-Dollar auf nun 600 US-Dollar angehoben. Die Einschätzung kommt von Analyst Michael Turrin, der seine "Overweight"-Bewertung für die Aktie bekräftigt und auf den anhaltenden KI-Boom verweist.

Starke Kursentwicklung und KI-Fantasie treiben Bewertung

Die Microsoft-Aktie hat in den letzten Monaten eine beeindruckende Entwicklung hingelegt: Über die vergangenen drei Monate legte das Papier um mehr als 30 Prozent zu, im laufenden Jahr summiert sich das Plus auf rund 19 Prozent – deutlich mehr als der S&P 500 im selben Zeitraum. Die Aktie bewegt sich aktuell nahe ihres Allzeithochs.

"Wir sehen weiterhin eine glänzende Zukunft für Microsoft", schreibt Turrin in seiner aktuellen Analyse. Die Gründe: anhaltend starke Wachstumsaussichten im Bereich IT-Ausgaben, eine dominante Position in mehreren Endmärkten sowie eine robuste Finanzstruktur mit nachhaltig expandierenden Margen.

Besonders die führende Rolle im Bereich Künstliche Intelligenz sei ein entscheidender Vorteil – vor allem in einem Umfeld, das auf Effizienz und Technologievorsprung setzt.

KI-Investitionen signalisieren nachhaltiges Wachstum

Turrin verweist auf neue Erkenntnisse aus Gesprächen mit Branchenpartnern, die auf eine weiterhin starke Nachfrage nach Microsofts KI-Tools hindeuten. Diese Beobachtung stützt seine optimistische Einschätzung sowohl für das laufende Quartal als auch für das gesamte Geschäftsjahr 2026.

Ein zentraler Treiber: Microsofts geplante Investitionen in Höhe von rund 100 Milliarden US-Dollar in Sachanlagen (CapEx) – ein Hinweis auf massive Investitionen in KI-Infrastruktur.

"Auch wenn wir keine Wiederholung der 300 Basispunkte über dem Azure-Leitfaden aus dem dritten Quartal erwarten, deuten Rückmeldungen von Partnern auf ein mögliches Übertreffen der aktuellen Prognose von 34–35 Prozent beim Wachstum hin – getragen durch starke Basis- und KI-Nachfrage", so Turrin.

Analystenmehrheit bleibt klar optimistisch

Mit seiner bullischen Einschätzung steht Turrin nicht allein: Laut Daten von LSEG stufen derzeit 56 von 62 Analysten die Aktie als "Strong Buy" oder "Buy" ein. Lediglich sechs Analysten votieren mit "Hold". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 525 US-Dollar – was einem Aufwärtspotenzial von gut 4 Prozent entspricht.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion