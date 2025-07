LinkedIn veröffentlicht Top 10 Karriere Hotspots außerhalb der großen deutschen Metropolen (FOTO)

München (ots) - Wo kann man in Deutschland aktuell am besten arbeiten? Das

veröffentlicht, zeigt, welche kleineren Städte und Metropolregionen die besten

Chancen für Berufstätige bieten. Dafür hat LinkedIn untersucht, wo jenseits

traditioneller Großstädte Karrieremöglichkeiten zunehmen, also Unternehmen

vermehrt einstellen, attraktive Arbeitsplätze entstehen und die Wirtschaft sich

dynamisch entwickelt. Das Ranking macht deutlich: Es müssen nicht immer Berlin,

Hamburg oder München sein. Wer auf der Suche nach aussichtsreichen

Karrierechancen ist, dem bieten kleinere und mittelgroße Städte und Regionen wie

Koblenz (#1), Münster (#6) oder Heilbronn (#9) beste Voraussetzungen.



"Kleinere Städte punkten meist mit günstigeren Lebenshaltungskosten und besserer

Lebensqualität. Muss man dafür bei der Jobsituation Kompromisse machen? Unsere

Daten zeigen, dass das vielerorts nicht stimmt. Viele Städte haben sich längst

zu heimlichen Hotspots für Fachkräfte entwickelt", sagt Matthias Bergleiter

(https://www.linkedin.com/in/matthias-bergleiter/overlay/photo/) , Head of

Editorial LinkedIn News DACH. "Ob in KI- oder Halbleiterindustrie, durch

Startups für grüne Technologien oder einfach nur dank renommierter Universitäten

- die Karrieremöglichkeiten entwickeln sich abseits der Metropolen sehr positiv.

Wir beobachten einen deutlichen Trend bei Einstellungen, Arbeitsplätzen und

Talentzuwachs."





Ob Berufstätige sich örtlich neu orientieren, die Branche wechseln oder ihre

Karriere vor Ort vorantreiben möchten - das Ranking "Cities on the Rise" liefert

wertvolle Einblicke für die Karriere- und Lebensplanung.



Das sind die Top Ten "Cities on the Rise" in Deutschland:



1. Koblenz

2. Dresden

3. Freiburg

4. Metropolregion Rhein-Neckar

5. Bremen

6. Münster

7. Ruhrgebiet

8. Düsseldorf

9. Heilbronn

10. Karlsruhe



Zur Methodik:



Für das neue Ranking "Cities on the Rise" bewertet LinkedIn aufstrebende Städte

und Metropolregionen in Deutschland anhand ihres jährlichen Wachstums bei

Einstellungen, Jobangeboten und beruflicher Zuwanderung. Grundlage der Analyse

sind die Aktivitäten von LinkedIn-Mitgliedern. Der Bericht beleuchtet nicht nur,

welche Städte besonders dynamisch wachsen, sondern auch, welche Branchen und

Unternehmen diesen Aufschwung maßgeblich vorantreiben.



