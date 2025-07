Baidu und Uber starten globales Robotaxi-Bündnis

Ziel ist es, noch in diesem Jahr mit der Einführung selbstfahrender Fahrzeuge von Baidus Robotaxi-Dienst Apollo Go über die Uber-Plattform außerhalb der USA und Festlandchinas zu beginnen. Laut beiden Unternehmen sollen im Rahmen der mehrjährigen Kooperation "Tausende" autonomer Fahrzeuge weltweit über Uber verfügbar sein.

Für Baidu bedeutet die Partnerschaft einen bedeutenden Schritt zur Internationalisierung seines Geschäfts mit autonomem Fahren. Seit 2021 betreibt der Konzern Robotaxi-Dienste in chinesischen Großstädten wie Peking. Künftig will Baidu auch in Märkten wie Dubai und Europa präsent sein. In Dubai seien erste Testfahrten bereits angekündigt.

Uber wiederum stärkt mit der Zusammenarbeit seine Position im Wettbewerb um die Zukunft der Mobilität. Der Konzern hatte seine eigene Abteilung für autonomes Fahren im Jahr 2020 verkauft und setzt seither auf Kooperationen.

Mit dem Deal tritt Baidu in Konkurrenz zu Teslas Robotaxi und zu Waymo, dem Robotaxi-Projekt von Alphabet. Waymo bietet seit diesem Jahr autonome Fahrten über die Uber-App in Austin, Texas, an. In Großbritannien kooperiert Uber zudem mit dem Start-up Wayve, um vollautonome Fahrdienste zu testen.

Die Partnerschaft mit Baidu könnte Uber helfen, sein Netzwerk autonomer Mobilitätslösungen auf globaler Ebene weiter auszubauen. In einem Markt, der in den kommenden Jahren Milliardenpotenzial verspricht.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion