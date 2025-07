Microsoft, Netflix, Amazon: Was Anleger vor den Earnings wissen müssen

Die Netflix-Aktie hat in diesem Jahr bereits um 42 Prozent zugelegt und handelt nahe den höchsten Kursen der letzten fünf Jahre. Trotz eines vorsichtigeren Sentiments der Investoren vor dem Q2-Bericht sieht Jefferies-Analyst Brent Thill weiterhin gute Wachstumsaussichten für die kommenden 12 Monate. Die kürzlichen Preiserhöhungen in den USA, ein starkes Content-Programm für das zweite Halbjahr 2025 sowie verbesserte Werbeerlöse dürften das Umsatzwachstum stützen. Eine mögliche Anhebung der operativen Marge für das Geschäftsjahr 2025 auf über 30 Prozent könnte den Kurs zusätzlich anheizen.

Im zweiten Quartal stehen die Themen Werbeumsätze und Preissteigerungen im Fokus. Die Erwartungen für das zweite Quartal beinhalten ein Umsatzwachstum von 17 Prozent sowie eine operative Marge von 33 Prozent. Ein Blick auf die Ausweitung des Werbegeschäfts sowie mögliche Preiserhöhungen könnte die Aktie weiter nach oben treiben.

Amazon: Quartalszahlen am 7.08.2025

Jefferies-Urteil: Kaufen; Kursziel: 255 US-Dollar

Jefferies-Analyst Brent Thill warnt vor möglichen Herausforderungen durch Zölle und Unsicherheiten im internationalen Geschäft. In einem Gespräch mit einem Logistikexperten wurden mehrere Schlüsselpunkte zum Unternehmen und seinen Zukunftsperspektiven beleuchtet.

Der Logistikexperte betont, dass die Kapazitätsauslastung von Amazon von 25 Prozent im Jahr 2022 auf etwa 12 Prozent in diesem Jahr gesenkt wurde, doch eine Expansion sei notwendig, um die Nachfrage zu bedienen. Es wird erwartet, dass Amazon in den nächsten zwei Jahren rund 8 Milliarden US-Dollar in automatisierte Gebäude investiert. Die Firma hat in den letzten Jahren ihre Infrastruktur nach der COVID-19-Pandemie angepasst, um ihre Kapazitäten effizienter zu nutzen und auf die wachsende Nachfrage zu reagieren.

Besonders positiv bewertet Jefferies Amazons Vorreiterrolle in der Robotik und der Automatisierung von Logistikprozessen. Das Unternehmen ist im Bereich Roboter und Lagerautomatisierung weit vor seinen Mitbewerbern. Die Einführung der Gen 11 Fulfillment-Zentren, die bereits in Betrieb sind und weitere folgen sollen, hilft, Versandkosten zu senken und die Arbeitsbelastung zu verringern.

Microsoft: Quartalszahlen am 30.07.2025

Jefferies-Urteil: Kaufen; Kursziel: 600 US-Dollar

Microsofts M365 Copilot bleibt derzeit der wichtigste Wachstumstreiber für den Tech-Riesen. Laut einer aktuellen Umfrage unter 40 Entscheidungsträgern in großen Unternehmen wird der Copilot bis 2026 ein Umsatzpotenzial von über 11 Milliarden US-Dollar erreichen. Das starke Wachstum von M365 Copilot wird durch eine steigende Akzeptanz in der Unternehmenswelt angetrieben: 82 Prozent der Befragten setzen bereits auf die Lösung, gegenüber nur 67 Prozent im September 2024.

57 Prozent der Unternehmen wollen ihre Azure-Ausgaben aufgrund von Copilot signifikant oder moderat erhöhen. Besonders auffällig ist, dass 27 Prozent der Befragten ihre Cloud-Migrationen beschleunigen, um Daten für den Einsatz von Copilot auf Azure zu verschieben. Microsoft profitiert dabei von der Position als bevorzugter Anbieter für diese Migrationen.

Jefferies-Analyst hebt hervor, dass Microsoft weiterhin eine der großen Gewinner im Bereich Künstliche Intelligenz ist, mit einem klaren Wachstumspfad für die nächsten Jahre. Angesichts einer relativ günstigen KGV-Bewertung von 31 für 2026 biete Microsoft immer noch eien attraktive Chancen für Investoren.

