DHL ernennt neue Chefs für Frachtgeschäft und Kontraktlogistik

BONN (dpa-AFX) - Stühle rücken im Vorstand der DHL Group : Der Aufsichtsrat habe Oscar de Bok zum Chef des internationalen Frachtgeschäfts ernannt, teilte der Dax-Konzern am Dienstag in Bonn mit. Er folgt auf Tim Scharwath, der in den Ruhestand geht. De Bok ist seit 2019 Mitglied der DHL-Führungsetage und leitet momentan die Kontraktlogistik, also das Geschäft mit Lieferketten-Dienstleistungen. Jenes wird zukünftig Hendrik Venter global verantworten, der dafür in den Vorstand berufen wird. Er leitete zuvor bereits den Geschäftsbereich in den Regionen Kontinentaleuropa, Naher Osten und Afrika.

Damit gibt es in zwei Geschäftsbereichen des Logistikers neue Verantwortliche. Gemessen am vergangenen Jahr erzielten Umsatz sind das Frachtgeschäft und die Kontraktlogistik die zweit- und drittgrößten Geschäftsbereiche des Konzerns. Insgesamt hat der DHL-Vorstand acht Mitglieder. Die Führungswechsel sollen zum 16. August wirksam werden./lew/la/he