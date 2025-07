BAR LEONE WIRD ZUM ZWEITEN MAL IN FOLGE ZUR THE BEST BAR IN ASIA BEI DEN ASIA'S 50 BEST BARS GEKÜRT

MACAU, 15. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Die Bar Leone in Hongkong hat bei der Live-Verleihung der Asia's 50 Best Bars 2025 in Macau zum zweiten Mal in Folge den begehrten Titel The Best Bar in Asia und The Best Bar in Hong Kong, gesponsert von Perrier gewonnen.

Die Bar Leone schrieb 2024 Geschichte, indem sie als erstes Lokal überhaupt auf der Liste als No.1 und als The Best Bar in Asia geführt wurde. Das Lokal gehört Lorenzo Antinori und bietet eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an klassischen Cocktails, wobei es seiner Identität als Nachbarschaftsbar treu bleibt.

Auf No.2 befindet sich Zest in Seoul, das sich den Titel The Best Bar in Korea, gesponsert von Tia Maria gesichert hat, während auf No.3 Jigger & Pony als The Best Bar in Singapore, gesponsert von Torres Brandy ausgezeichnet wurde.

Emma Sleight, Head of Content bei Asia's 50 Best Bars, sagt: "Wir freuen uns sehr, in Macau mit der dynamischen und leidenschaftlichen Getränkebranche Asiens zusammenzukommen. Mit 20 neuen Einträgen, den meisten in den letzten Jahren, ist diese Liste ein Beweis für die grenzüberschreitende Kreativität der Region. Herzlichen Glückwunsch an Bar Leone zu der beeindruckenden Leistung, die No.1 zu halten."

