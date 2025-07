Leichte Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,07 Prozent auf 129,41 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,71 Prozent.

Der Zollstreit zwischen den USA und der EU bleibt marktbestimmend. "Die Vorbereitung einer Liste von US-Exportgütern in Höhe von 76 Milliarden Euro für Gegenzölle der EU zeigt das Potenzial für eine Eskalation des Handelskonflikts, sollte es keine Verhandlungslösung geben", heißt es in einem Kommentar der Dekabank. Die Liste basiere noch nicht auf den Zolldrohungen in Höhe von 30 Prozent der USA. "Bei einer Eskalation würden die Wachstumserwartungen in der Eurozone nachgeben und der Druck auf die EZB, die Zinsen schneller zu senken als aktuell erwartet, würde zunehmen."