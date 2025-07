ZA Miner beschleunigt die Einführung von KI-gestütztem Cloud Mining angesichts des Krypto-Booms im Juli 2025

London (ots/PRNewswire) - Während sich die weltweite Aufmerksamkeit im Juli

weiterhin auf die stark steigenden Kryptowährungsmärkte richtet, erlebt ZA Miner

(http://www.zaminer.com/) , eine cloudbasierte Mining-Plattform der nächsten

Generation mit KI-Unterstützung, einen starken Anstieg des globalen

Nutzerinteresses. Mit neuen Höchstständen bei Bitcoin, Ethereum und XRP wenden

sich immer mehr Menschen sicheren, technologiegestützten Lösungen zu, um am

digitalen Ökosystem teilzunehmen - ganz ohne direkte Marktvolatilität.



ZA Miner (http://www.zaminer.com/) bietet ein cloudbasiertes Mining-Erlebnis,

das durch intelligente Automatisierung und eine benutzerfreundliche Oberfläche

unterstützt wird. Die Plattform erfordert keinerlei technisches Vorwissen und

ist sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Blockchain-Nutzer geeignet.

Über ein automatisiertes System können Nutzer auf unterstützte Kryptowährungen

zugreifen und ihre Mining-Aktivitäten vollständig per Desktop oder Mobilgerät

steuern.





"Unser Ziel war schon immer, den Zugang zur Blockchain-Teilnahme zu

vereinfachen", erklärt Daniel Rowe , Strategy Director bei zaMiner. "Durch die

Kombination aus Automatisierung und erneuerbarer Infrastruktur helfen wir

Nutzern, sich auf die Zukunft von Krypto zu konzentrieren - ohne sich von

kurzfristigen Marktschwankungen ablenken zu lassen."



Nachhaltige und sichere Mining-Infrastruktur



Die Mining-Aktivitäten von zaMiner basieren auf einer Infrastruktur mit

erneuerbaren Energien, die aus Solar- und Windkraftanlagen in umweltbewussten

Regionen Europas und Nordamerikas gespeist wird. Dieser Ansatz unterstützt

globale Nachhaltigkeitsziele und gewährleistet gleichzeitig eine zuverlässige

Betriebszeit.



Sicherheit hat höchste Priorität. ZA Miner (http://www.zaminer.com/) agiert als

verschlüsselte Plattform mit Datenschutz auf Unternehmensniveau und bietet volle

Transparenz durch ein 24/7-Monitoring-System. Unterstützt wird dies durch ein

engagiertes globales Support-Team mit mehrsprachigem Service und regelmäßigen

Updates zur Gewährleistung von Nutzervertrauen und Stabilität.



XRP-Integration und Ausbau des Ökosystems



Mit dem aktuellen Aufschwung von XRP hat ZA Miner (http://www.zaminer.com/)

seine Funktionalitäten erweitert, um das Mining im XRP-Ökosystem vollständig zu

unterstützen. XRP ist bekannt für seine Effizienz und Skalierbarkeit und passt

damit ideal zu zaMiner's Mission, einen schnellen, nahtlosen und global

zugänglichen Blockchain-Zugang zu ermöglichen.



Über zaMiner.com



zaMiner.com ist eine KI-gestützte Cloud-Mining-Plattform, die automatisierten

und umweltfreundlichen Zugang zur Blockchain-Teilnahme bietet. Entwickelt für

eine globale Nutzerbasis , legt die Plattform besonderen Wert auf

Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit.



Pressekontakt:



Name: SHEIKH, Anisah Fatema

E-Mail: info@zaminer.com

Unternehmen: ZA FUNDINGS LTD

Standort: London, Vereinigtes Königreich

Webseite: www.zaminer.com

