LABCONNECT ERNENNT MITCHELL BLUMENFELD ZUM FINANZVORSTAND

JOHNSON CITY, Tenn., 15. Juli 2025 /PRNewswire/ -- LabConnect freut sich, die Ernennung von Mitch Blumenfeld zum Finanzvorstand des Unternehmens mit Wirkung vom 4. August 2025 bekannt zu geben. Mitch kommt zu LabConnect mit nachgewiesener Erfahrung als Finanzvorstand für wachstumsstarke Unternehmen in verschiedenen Branchen, darunter pharmazeutische Dienstleistungen, pharmazeutischer Großhandel und diversifizierte Produktions- und Konsumgüter. Mit mehr als drei Jahrzehnten Führungserfahrung verfügt Mitchell über umfassendes Fachwissen im Finanzmanagement und in der strategischen Entwicklung von Unternehmen.

Bevor er zu LabConnect kam, war Herr Blumenfeld als Finanzvorstand für die Network Partners Group tätig, ein globales Beratungsunternehmen für Biowissenschaften und medizinische Geräte, das Dienstleistungen in den Bereichen Qualität, regulatorische Angelegenheiten, Projektmanagement, Verpackungstechnik und Etikettierung anbietet. Zuvor war Mitch als Finanzvorstand bei Signant Health, einem globalen Marktführer für Software und Dienstleistungen zur Unterstützung der klinischen Forschung, und als Finanzvorstand bei PCI Pharma Services, einem Unternehmen für Auftragsentwicklung und -herstellung, tätig. Weitere Führungspositionen hatte er bei der AmerisourceBergen Corporation und in mehreren Geschäftsbereichen von General Electric inne. Herr Blumenfeld hat einen Masterabschluss in Computerwissenschaften und -anwendungen von der Virginia Tech und einen Bachelorabschluss in Computerwissenschaften und Engineering von der Bucknell University.