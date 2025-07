Nvidia-Rivale AMD: Darum geht die Aktie heute steil!

Der hatte in den vergangenen Monaten wiederholt die US-Regierung dazu aufgefordert, die zuvor verhängten Exportbeschränkungen aufzuheben, um zu verhindern, dass Nvidia und Co. Marktanteile an Huawei verlieren.

Jetzt hat Washington reagiert – und neue Exportlizenzen vergeben. Das beflügelt am Dienstag die Anteile aus der Halbleiterbranche. Mit Kursgewinnen von zwischenzeitlich mehr als 7 Prozent profitiert vor allem Nvidia-Rivale AMD.

Auch AMD darf wieder nach China liefern

Wie das Unternehmen mitgeteilt hat, wird es unverzüglich mit der Wiederaufnahme des KI-Beschleunigers MI308 beginnen. Dahinter verbirgt sich die für den chinesischen Markt bestimmte Exportversion von Beschleunigern der mit vielen Hoffnungen verbundenen MI300-Reihe.

Noch im April, auf dem Höhepunkt des Handelskonfliktes zwischen den USA und China, hatte das Unternehmen davor gewarnt, dass Exportbeschränkungen zu Mindereinnahmen in Höhe von 800 Millionen US-Dollar führen könnten.

Jetzt hat der Konzern wie auch Nvidia für seinen H20-Beschleuniger eine neue Exportlizenz durch das US-Handelsministerium erhalten. Dahinter verbirgt sich offenbar eine Absprache, wonach Peking wieder mehr Exporte von Seltenen Erden genehmigt, wofür es im Gegenzug mit KI-Halbleitern beliefert werden soll.

Reich der Mitte für AMD besonders wichtig

Während China für Nvidia zwar bedeutend, aber nicht entscheidend ist, könnte die Wiederaufnahme der Exporte ins Reich der Mitte für AMD eine Initialzündung darstellen, denn bislang hatte der von Lisa Su geführte Konzern gegenüber dem Branchenprimus das Nachsehen.

Wenngleich die MI300-Prozessoren eine ausreichend hohe Rechenleistung bieten, was dem Unternehmen Aufträge von zahlreichen großen KI-Unternehmen und Cloud-Anbietern eingebracht hat, dominiert Nvidia dank seiner Programmierschnittstelle CUDA weiter den Markt. In China könnten Kundinnen und Kunden aufgrund der eingeschränkten Verfügbarkeit von KI-Prozessoren darüber hinwegsehen, die derzeit nur zweitbeste Lösung zu erhalten.

Aktie klettert auf höchsten Stand seit Oktober

Der Markt jedenfalls hat eine deutliche Meinung zur Wiederaufnahme der Exporte und belohnt AMD mit kräftigen Kursgewinnen. Notierungen jenseits der Marke von 155,00 US-Dollar bedeuten am Dienstag den höchsten Stand seit vergangenem Oktober.

Außerdem könnte der kräftige Kursanstieg schon bald ein technisches Kaufsignal nach sich ziehen. In den gleitenden Durchschnitten zeichnet sich ein sogenanntes Golden Cross ab.

Die Bewertung der Aktie ist mit einem für das laufende Geschäftsjahr veranschlagten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 37,6 jedoch enorm. Vor Beginn des KI-Booms galten innerhalb der stark zyklusabhängigen Halbleiterbranche bereits Gewinnvielfache von 15 als fortgeschritten.

Fazit: Der Rallye nicht hinterherlaufen!

AMD kann am Dienstag aus dem Schatten von Nvidia treten und führt mit Kursgewinnen von rund 7 Prozent die Halbleiterbranche an. Grund hierfür ist die Wiederaufnahme der Exporte nach China, einem Markt, der für das Unternehmenswachstum von AMD und den Erfolg seiner KI-Beschleuniger besonders bedeutend ist.

Wenngleich die Aktie vor einem technischen Kaufsignal steht, könnte Vorsicht angebracht sein. Erstens ist die Bewertung nach der Rallye der vergangenen Wochen weit fortgeschritten und zweitens dürfte die US-Handelspolitik und mir ihr der Aktienmarkt volatil bleiben.

Auf die jüngste Entspannung im Handelsstreit könnte schon bald die nächste Verschärfung und eine weitere Kehrtwende folgen. Investoren dürften gut beraten sein, sich in günstiger bewerteten Branchen nach aussichtsreichen Kandidaten umzusehen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion