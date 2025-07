SDAX und TecDAX im Aufwind: Energiekontor und Kontron glänzen!

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnete einen Rückgang von 0,54% und steht aktuell bei 24.090,64 Punkten. Ähnlich negativ entwickelte sich der MDAX, der um 0,22% fiel und nun bei 31.129,53 Punkten notiert. Im Gegensatz dazu konnte der SDAX einen deutlichen Anstieg von 0,85% verzeichnen und erreichte 17.970,46 Punkte. Auch der TecDAX zeigte eine positive Tendenz mit einem leichten Plus von 0,16% und steht bei 3.909,14 Punkten. Auf internationaler Ebene zeigt der Dow Jones ebenfalls eine negative Entwicklung mit einem Rückgang von 0,50%, was ihn auf 44.233,86 Punkte bringt. Der S&P 500 hingegen konnte leicht zulegen und verzeichnete ein Plus von 0,07%, womit er aktuell bei 6.273,71 Punkten steht. Insgesamt zeigt sich ein gemischtes Bild an den Märkten, wobei insbesondere der SDAX und der TecDAX in Deutschland positive Akzente setzen konnten, während der DAX und der MDAX Verluste hinnehmen mussten.Auch in den USA ist die Lage uneinheitlich, mit einem leichten Plus beim S&P 500 und einem Minus beim Dow Jones.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Brenntag mit einem Anstieg von 2.43%. BMW folgt mit 1.94%, während die Mercedes-Benz Group einen Zuwachs von 1.66% verzeichnet.Im Gegensatz dazu haben die DAX-Flopwerte eine negative Performance. Commerzbank führt die Liste mit einem Rückgang von 2.77% an, gefolgt von Rheinmetall mit -2.31% und MTU Aero Engines, das um 1.38% gefallen ist.Im MDAX sticht Wacker Chemie mit einem beeindruckenden Anstieg von 3.78% hervor. Evotec folgt mit 3.32%, während TRATON einen Zuwachs von 2.32% verzeichnet.Die MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Trends, angeführt von RENK Group mit einem Rückgang von 3.33%. Aurubis und United Internet folgen mit -2.98% und -2.72%.Im SDAX dominiert Energiekontor mit einem starken Anstieg von 9.55%. Kontron und Friedrich Vorwerk Group folgen mit 7.97% und 6.77%.Die Flopwerte im SDAX sind ebenfalls negativ, mit Secunet Security Networks, das um 3.68% gefallen ist. CECONOMY und Salzgitter verzeichnen Rückgänge von -2.11% und -1.83%.Im TecDAX zeigt Kontron eine starke Performance mit 7.97%. Nagarro und Evotec folgen mit 3.57% und 3.32%.Die TecDAX-Flopwerte umfassen SILTRONIC AG mit einem Rückgang von 1.35%, HENSOLDT mit -2.48% und United Internet, das um 2.72% gefallen ist.Im Dow Jones führt NVIDIA mit einem Anstieg von 4.42%. Apple und Microsoft zeigen ebenfalls positive Entwicklungen mit 1.28% und 0.80%.Die Flopwerte im Dow Jones werden von Merck & Co mit einem Rückgang von 2.57% angeführt, gefolgt von American Express mit -2.17% und Travelers Companies, das um 2.11% gefallen ist.Im S&P 500 sticht Advanced Micro Devices mit einem Anstieg von 6.22% hervor. Super Micro Computer und First Solar folgen mit 6.07% und 5.43%.Die Flopwerte im S&P 500 umfassen AbbVie mit einem Rückgang von 3.33%, State Street mit -3.34% und Eli Lilly, das um 3.60% gefallen ist.