DeFi Technologies meldet Rekordhoch bei verwalteten Bitcoin-Vermögenswerten und Treasury-Beständen

Verwaltetes BTC-Vermögen von Valour erreicht 302 Mio. USD (413 Mio. CAD); Bewertung der Bitcoin-Bestände von DeFi Technologies nach dem Allzeithoch des Bitcoin-Kurses erreicht 25,6 Mio. USD (35 Mio. CAD)

Verwaltete Bitcoin-Vermögen von Valour erreicht neuen Höchststand: Die DeFi Technologies-Tochter Valour verzeichnete zum 14. Juli 2025 einen Rekordwert von 302 Mio. USD (413 Mio. CAD) beim verwalteten Bitcoin-Vermögen; angetrieben wurde diese Entwicklung durch anhaltende Investorenzuflüsse und eine starke Marktdynamik.





Die DeFi Technologies-Tochter Valour verzeichnete zum 14. Juli 2025 einen Rekordwert von beim verwalteten Bitcoin-Vermögen; angetrieben wurde diese Entwicklung durch anhaltende Investorenzuflüsse und eine starke Marktdynamik. Treasury Bitcoin-Bestände von DeFi Technologies erreichen 25,6 Mio. USD (35 Mio. CAD): Die Treasury-Position des Unternehmens in Höhe von 208,8 BTC erreichte am 13. Juli 2025 einen historischen Höchststand, der mit dem Rekordpreis von Bitcoin in Höhe von 122.625 USD zusammenfiel.





Die Treasury-Position des Unternehmens in Höhe von 208,8 BTC erreichte am 13. Juli 2025 einen historischen Höchststand, der mit dem Rekordpreis von Bitcoin in Höhe von 122.625 USD zusammenfiel. Diversifiziertes Digital Asset Treasury und 6,5 % BTC-Rendite: DeFi Technologies verfügt zum 30. Juni 2025 über digitale Vermögenswerte in Höhe von 48,4 Mio. USD (66 Mio. CAD), die aus dem freien Cashflow erworben wurden, und erzielt eine jährliche Rendite von 6,5 % auf gestakte Bitcoin. Damit festigt das Unternehmen seine Position als eines der wenigen profitablen, Cash generierenden börsennotierten Krypto-Unternehmen.

TORONTO, 15. Juli 2025 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen („DeFi") überbrückt, freut sich, einen wichtigen Meilenstein für seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Valour Inc. („Valour") und deren Bitcoin-Treasury bekanntgeben zu können.

Mit Stand vom 13. Juli 2025 hat Valour ein Allzeithoch von 302.000.170 USD (413.530.342 CAD) an verwalteten Vermögenswerten (Assets under Management, „AUM") für seine börsengehandelten Bitcoin-Produkte („ETPs") erreicht, was eine starke Marktdynamik und anhaltende Anlegerzuflüsse widerspiegelt.

Parallel dazu erreichte der Treasury-Bestand von DeFi Technologies in Höhe von 208,8 Bitcoin am 13. Juli 2025 ebenfalls einen historischen Höchstwert von rund 25,6 Mio. USD (35 Mio. CAD), als Bitcoin einen historischen Höchststand von 122.625 USD erreichte.